STALKER 2 to jedna z najważniejszych gier 2024 r. i jednocześnie jeden z najjaśniejszych punktów na tegorocznej mapie usługi Game Pass. Dzieło GSC Game World jest już dostępne do pobrania. Zróbcie porządki, bo gra potrzebuje grubo ponad 100 GB.

STALKER 2 to już pewniak. Firma GSC Game World wielokrotnie przekładała datę premiery, lecz nic nie zrujnuje aktualnych planów. STALKER 2 osiąga złoty status, a to oznacza, że 20 listopada 2024 r. gracze PC oraz Xbox Series X|S ponownie wejdą do Zony.

STALKER 2 na Xbox Series X|S – już można pobierać

Co istotne, tytuł będzie dostępny w Xbox Game Pass oraz PC Game Pass, więc mamy do czynienia z jedną z najciekawszych gier, która w tym roku zasili usługę (obok np. Diablo 4 oraz Call of Duty: Black Ops 6).

Najlepszym sposobem na przygotowanie się do premiery gry jest wstępne pobieranie. STALKER 2 już czeka i bezlitośnie przypomina, że dostępne miejsce na konsolach Xbox Series X|S kiedyś może się skończyć. Zwłaszcza, gdy rozmiar gry to 146 GB.

Przygotuj się do premiery

Chcąc zagrać w długo oczekiwane dzieło na PC, warto sprawdzić oficjalne wymagania sprzętowe STALKER 2. Jakie jeszcze kroki można podjąć w oczekiwaniu na premierę?

Nie jest tajemnicą, że STALKER 2 zrodził się w cieniu wojny. Przypomina o tym niezwykły dokument ujawniający kulisy powstawania gry w ekstremalnie niesprzyjających warunkach spowodowanych przez rosyjską agresję.

Źródło: X, GSC Game World