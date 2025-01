Bill Gates wyjawił swój największy błąd. Miliarder przegapił pewien “szczegół”

Bill Gates mówi wprost o swoim największym błędzie w karierze. Wygląda na to, że założyciel Microsoftu przyczynił się do sukcesu Androida.

Nikomu nie muszę przedstawiać Billa Gatesa. Amerykański miliarder, filantrop, a także założyciel Microsoftu to jedna z najbogatszych osób na świecie. Gates słynie z tego, że wielokrotnie przepowiedział trafnie rozwój technologii, jednak tym razem się pomylił. Teraz dowiedzieliśmy się, co uważa za swój największy błąd.

Bill Gates przyznaje, że przegapił wzrost rynku mobile

Założyciel i wieloletni szef Microsoftu to bez dwóch zdań bardzo wpływowa osoba. Trudno byłoby pominąć go na liście osób, które najbardziej wpłynęły na rozwój komputerów i nowych technologii. Jest jednak coś, co najwyraźniej umknęło i Billowi Gatesowi, i całej firmie Microsoft. Chodzi o rynek mobilny.

Amerykanin sam potwierdza, że brak większego zaangażowania w rynek mobile kosztowało jego firmę astronomiczne 400 mld dol. Gdy w 2007 r. Apple zaprezentowało pierwszego iPhone z systemem operacyjnym iOS, Microsoft mógł przygotować swoją odpowiedź. Nie zrobił tego, a skorzystało na tym Google. Dziś to ich Android jest najpopularniejszym - obok iOS - systemem operacyjnym na urządzeniach mobilnych.

Google zaprezentowało Androida już we wrześniu 2008 r. Microsoft również miał swój system, choć Windows Phone 7 pojawił się dopiero w 2010 r. Rynek był wtedy zdominowany przez wspomnianą już dwójkę - Apple i Google.

Bill Gates wie, co pogrążyło system Windows Mobile

Dowiedzieliśmy się też, co - zdaniem Billa Gatesa - było największym problemem systemu Windows Phone. Chodzi o zbyt małą liczbę aplikacji. Mobilny Windows był w końcu systemem mocno zamkniętym (podobnie do iOS). Otwarty system Android okazał się natomiast lepszym wyborem w oczach wielu klientów. Już od pierwszych wersji systemu na rynku pojawiło się mnóstwo ciekawych aplikacji i gier. Znacznie zwiększały funkcjonalność telefonu lub tabletu. Microsoftowi nie udało się więc powtórzyć sukcesu systemu operacyjnego Windows na komputerach.

Jeden z twórców Androida - Rich Miner - podkreśla zresztą, że motywacją do produkcji tego systemu była właśnie chęć konkurencji z Microsoftem. Projektanci nie chcieli, aby Microsoft przejął kolejny rynek - smartfonów. Możemy więc powiedzieć, że Microsoft pośrednio przyczynił się do sukcesu Androida - innowacyjnego i otwartego systemu. Duża konkurencja wśród twórców oprogramowania sprawiła, że stawało się ono coraz lepsze, a Android “odjechał” Windows Phone’owi.