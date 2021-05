W sieci pojawiły się właśnie pierwsze recenzje gry Biomutant, które wskazują na to, że mamy do czynienia z ciekawą produkcją pod względem mechaniki, jednak fabuła pozostawia wiele do życzenia.

Biomutant – dobry gameplay, swoboda eksploracji, ale słaba fabuła

Biomutant – czyli najnowsza produkcja studia Experiment 101 już jutro tj. 25 maja 2021 roku trafi w ręce graczy, jednak już dzisiaj możemy zapoznać się z opiniami branżowych mediów. Recenzenci chwalą Biomutant głównie za bardzo ciekawą mechanikę walki oraz swobodę eksploracji czy bardzo rozbudowany system tworzenia i ulepszenia broni. Spora krytyka spadła natomiast na fabułę produkcji, która choć jest nieliniowa, to nie przynosi za wiele satysfakcji. Jeśli nadal zastanawiacie się, czy warto dać grze szansę, to poniżej możecie zapoznać się z pierwszymi recenzjami branżowych krytyków:

Benchmark.pl – 3.8/5

Game Informer – 6.5/10

Gamespot – 6/10

PushSquare – 4/10

PressStart – 5.5/10

Destructoid – 8/10

VideoGamer – 7/10

Wccftech – 7/10

TrueAchievements – 7/10

PCGamesN – 5/10

Stevivor – 6/10

Biomutant – czy warto kupić tę grę?

Sądząc po pierwszym recenzjach ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli sam również je sobie zadajesz, to więcej informacji dowiesz się z naszej recenzji Biomutant. Na sam koniec warto przypomnieć, że gra zadebiutuje 25 maja 2021 roku na PC (Steam oraz Epic Game Store), PS4 oraz Xbox One.

Źródło: VG 247