Biomutant wreszcie przygotowuje się do wyjścia z cienia. A skoro tak to zainteresowani tym tyłem powinni dokonać przeglądu sprzętu, aby po premierze nie było przykrej niespodzianki.

Wymagania sprzętowe Biomutant ujawnione

Oczywiście tyczy się to właścicieli PC, bo to w przypadku tej platformy do zabawy niezbędne jest spełnienie określonych wymagań sprzętowych. Jak prezentują się one w przypadku Biomutant? Wydaje się, że nie będzie większych powodów do narzekań, bo zaprezentowane przez twórców konfiguracje powinny być w zasięgu większości graczy, którzy wykorzystują PC do grania.

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

system operacyjny: Windows 7/8.1/10 (64-bit)

procesor: AMD FX-8350 / Intel Core i5 4690K lub lepszy

8 GB RAM

karta graficzna: GeForce GTX 960 / Radeon R9 380

DirectX: 11

25 GB przestrzeni na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

system operacyjny: Windows 10 (64-bit)

procesor: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7 6700K lub lepszy

16 GB RAM

karta graficzna: GeForce GTX 1660Ti / Radeon RX 590

DirectX: 11

25 GB przestrzeni na dysku twardym

Do premiery Biomutant jeszcze kilka tygodni

Dopiero w zeszłym miesiącu twórcy gry przerwali dłuższe milczenie. Na szczęście dobrą informacją, bo ujawniona została data premiery. Biomutant zadebiutuje 25 maja, a więc jeśli ktoś musiałby jednak dokonać zmian w swoim PC to jest na to jeszcze trochę czasu.

Warto przypomnieć, że to intrygujące połączenie RPG z grą akcji będzie dostępne także na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Gra zadziała też na PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S, ale jedynie we wstecznej kompatybilności.

Źródło: steam

