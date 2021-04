W sieci pojawił się nowy zwiastun gry Biomutant. Obejrzyj koniecznie, bo może nawet nie wiesz, jak ładna będzie to produkcja. A jeśli wiesz, to… wiesz, że warto to zobaczyć.

Zaledwie miesiąc dzieli nas od premiery gry Biomutant. Gry, która ma intrygować mechaniką rozgrywki i zachwycać wykreowanym światem. To właśnie na tym drugim koncentruje się najnowszy zwiastun produkcji Experiment 101 opublikowany przez wydawcę – firmę THQ Nordic. Zobacz go już teraz i skonfrontuj to, co obejrzysz z zapowiedziami, które dane ci było przeczytać…

Zobacz najnowszy zwiastun Biomutant poświęcony światu gry:

To kolejny (po opublikowanym w ubiegłym miesiącu zwiastunie prezentującym walkę) materiał poświęcony grze Biomutant i pokazujący, że to może być jedna z najciekawszych propozycji pierwszej połowy tego roku. Konkurencja wprawdzie nie jest szczególnie mocna, ale tym milej widzieć tak intrygujący tytuł na horyzoncie. Postapokaliptyczny, ale kolorowy świat aż chce się zwiedzać, a sama rozgrywka zdaje się dawać mnóstwo frajdy.

Premiera gry Biomutant już w przyszłym miesiącu

W Biomutant zagramy już 25 maja 2021 roku. Tytuł zmierza na pecety oraz konsole Xbox One i PlayStation 4 (a na Xbox Series X|S i PlayStation 5 zadziała na zasadzie wstecznej kompatybilności). W każdym przypadku możemy liczyć na pełną polską wersję językową. Jeśli myślisz o wersji pecetowej, to sprawdź też wymagania sprzętowe tej produkcji. Nie należą one wprawdzie do najwyższych, ale i tak lepiej się upewnić zawczasu, że nasz sprzęt sobie poradzi.

Źródło: Koch Media, THQ Nordic

Czytaj dalej o grach akcji: