Birding Simulator zapowiada się jak idealna gra, by się odstresować i odpocząć po ciężkim dniu pracy. Cóż może być przyjemniejszego niż obcowanie z naturą i fotografowanie najpiękniejszych spośród ptaków?

Birding Simulator, czyli bezkrwawe polowanie na ekranie

Do tej pory kojarzona z grami mobilnymi wrocławska ekipa T-Bull pracuje nad pecetową produkcją. W Birding Simulator wyruszymy w podróż po lasach Stanów Zjednoczonych, w których czekać będzie na nas ponad 300 gatunków ptaków. Będą występować w swoim naturalnym środowisku, a naszym zadaniem będzie ich odnalezienie i zrobienie zdjęcia we właściwym momencie. To będzie wymagać cierpliwości, skupienia, ale też szybkiej reakcji.

Oczywiście nie zabraknie też wyzwań. Przede wszystkim będziemy musieli umiejętnie poruszać się po różnym terenie – tak, by nie tylko dostać się z punktu A do punktu B, ale też by nie spłoszyć poszukiwanego godzinami okazu. Będziemy musieli też uważać na inne zwierzęta, które są przecież w tych lasach gospodarzami.

Zobacz oficjalny zwiastun Birding Simulator, zapowiadający grę:

Obserwacja ptaków i fotografia – to czeka na nas w Birding SImulator

Istotną częścią zabawy będzie też wykorzystywanie potencjału drzemiącego w profesjonalnym sprzęcie fotograficznym, który zostanie wiernie odwzorowany na potrzeby tego tytułu. Mówimy o aparatach, obiektywach i najróżniejszych akcesoriach. Nauczymy się nie tylko rozpoznawania ptaków, ale też ustawiania kamery pod kątem tego rodzaju zdjęć.

Birding Simulator może nie zapewni najbardziej realistycznej oprawy wizualnej, ale to, co widzieliśmy do tej pory zapowiada przyjemną dla oka grafikę. Przede wszystkim jednak liczymy na szczegółowe odtworzenie głównych bohaterów tej produkcji, a więc ptaków.

Kiedy premiera Birding Simulator?

Niewykluczone, że w przyszłości trafimy też do innych zakątków świata, w których odkryjemy kolejne gatunki ptaków. W planach są bowiem rozszerzenia DLC. To jednak nieco bardziej odległa przyszłość – ta bliższa to premiera podstawowej wersji gry zaplanowana na 2021 rok.

Źródło: T-Bull

