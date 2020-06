Hunting Simulator 2 to najnowsza z cyklu gier, w których możemy udać się na wirtualne polowanie. Ta ma być wyjątkowo rozbudowana, o czym przekonamy się już niedługo. Poznaliśmy oficjalne daty premiery i liczba mnoga nie jest pomyłką.

Nowa data premiery Hunting Simulator 2 – co urządzenie, to inaczej

Hunting Simulator 2 miał zadebiutować na rynku 25 czerwca, ale wiemy już, że tak się nie stanie. Zamiast tego firma Nacon podała nową rozpiskę, z której wynika, że gra zadebiutuje:

30 czerwca 2020 roku na PlayStation 4 i Xbox One,

16 lipca 2020 roku na PC

i w późniejszym terminie na Nintendo Switch.

Dodatkowo ci, którzy zdecydują się na przedpremierowy zakup wersji przeznaczonej na Xboksa, otrzymają w prezencie strzelbę Beretta 486 – wirtualną, rzecz jasna.

Beretta to nie jedyna marka broni, która udzieliła licencji producentom gry Hunting Simulator 2. Będziemy mogli udać się na polowanie także z karabinami, strzelbami i akcesoriami Winchester, Tikka, Bushnell, Ligne Verney-Carron czy Browning. Łącznie do naszej dyspozycji oddanych zostanie ponad 70 różnych modeli – dostosowanych do mniejszej lub większej zwierzyny. W najnowszym zwiastunie twórcy opowiadają właśnie o nich…

Obejrzyj najnowszy zwiastun Hunting Simulator 2 – o broni:

W Hunting Simulator 2 wybierzemy także elementy ekwipunku i strój na polowanie, a do tego będziemy mogli sobie kupić psa, który nam pomoże. Wraz z nim zapolujemy na ponad 30 gatunków zwierząt z równin Kolorado, pustyni Teksasu i europejskich lasów.

Źródło: Nacon, Gaming Bolt

