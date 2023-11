Sony zaprasza na Black Friday 2023. Promocja na abonament PS Plus stała się faktem, tak samo taniej zdobędziemy gry w PS Store. Warto się pospieszyć, gdyż każda oferta ma swoje ograniczenia.

PS Plus na 12 miesięcy w promocji dla nowych użytkowników

Japońska korporacja zaprasza na Black Friday 2023. Zdążyliśmy się przyzwyczaić do nowych standardów cenowych, bowiem od września 2023 r. cena PS Plus w Polsce jest wyższa. Mowa rzecz jasna 12-miesięcznych wersjach abonamentu. Pojawiło się jednak okno możliwości dla nowych użytkowników, którzy są zainteresowani całoroczną subskrypcją.

Chcąc zdobyć PS Plus na 12 miesięcy taniej, warto zapoznać się z ofertą Sony na Black Friday. Od 17 do 27 listopada nowi użytkownicy mogą rozpocząć przygodę w promocyjnej cenie:

Tym samym za podstawowy pakiet PS Plus Essential na 12 miesięcy zapłacimy teraz 236 zł (zamiast 295 zł).

(zamiast 295 zł). PS Plus Extra na 12 miesięcy w promocji kosztuje 390 zł (zamiast 520 zł).

(zamiast 520 zł). Natomiast najdroższy wariant, czyli PS Plus Premium na 12 miesięcy, wiąże się z wydatkiem 441 zł (zamiast 630 zł).

Co oferują poszczególne wersje? Wystarczy spojrzeć na aktualną ofertę i porównać PS Plus Essential na listopad z droższymi wersjami, czyli PS Plus Extra i Premium na listopad.

Tańsze gry na konsole PlayStation

W ramach Black Friday 2023 nie zabrakło jednocześnie tańszych gier w PS Store. Oto kilka wybranych przez nas okazji:

Źródło: PlayStation