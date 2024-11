Trwa okres, w którym sklepy oferują obniżki cen i inne atrakcyjne okazje związane z różnymi produktami. My wyszukujemy dla Was najlepsze oferty i tym razem znaleźliśmy sporą obniżkę ceny słuchawek AirPods Max.

Black Friday w Apple

Już na samym początku przypomnijmy, że od 29 listopada do 2 grudnia trwają tak zwane „Dni okazji” w Apple. W ramach akcji przy zakupie kwalifikującego się produktu klienci otrzymają kartę upominkową Apple Gift Card. Jej wartość zależy od rodzaju zakupionego produktu i waha się od 100 do 800 złotych.

AirPods Max - Black Friday

Słuchawki AirPods Max zadebiutowały w grudniu 2020 roku i są to pierwsze słuchawki nauszne tej marki. Warto jednak wiedzieć, że zostały one odświeżone w trakcie tegorocznej konferencji produktowej „It's Glowtime”. W „nowym” modelu, port Lightning został zastąpiony przez złącze USB typu C. Słuchawki dostępne są także w nowych wariantach kolorystycznych:

niebieski,

fioletowy,

północ,

księżycowa poświata,

pomarańczowy.

AirPods Max wyposażone są w zaprojektowany przez Apple przetwornik dynamiczny, dzięki któremu obsługują technologię aktywnej redukcji hałasu oraz Tryb kontaktu, Spersonalizowany dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy oraz adaptacyjną korekcję dźwięku. Na pokładzie znajduje się także dziewięć mikrofonów - osiem do aktywnej redukcji hałasu i trzy mikrofony zbierające głos (dwa współdzielone z aktywną redukcją hałasu).

Za jakość dźwięku odpowiada czip H1, ale trzeba wiedzieć, że w AirPods 4 i AirPods Pro 2 zamontowano nowszy czip o handlowej nazwie H2, więc mimo wspomnianego odświeżenia specyfikacja AirPods Max nie zmieniła się od 2020 roku. Do sterowania funkcjami słuchawek służy pokrętło Digital Crown oraz przycisk do przełączania między aktywną redukcją hałasu a trybem kontaktu.

Promocja na AirPods Max

W sklepie Apple Store słuchawki AirPods Max kosztują 2499 złotych, ale z okazji zbliżającego się Black Friday na Allegro kupić je można za 1899 złotych, czyli aż 600 złotych taniej (link do oferty tutaj). Cena dotyczy odświeżonego modelu z USB-C.