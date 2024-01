Kursy walut poszybowały w kosmos? Złotówka nagle straciła na wartości? Wcale nie! Uspakajamy, to tylko błąd w wyszukiwarce Google.

Google to najpopularniejsza wyszukiwarka na świecie, która dla wielu ludzi jest podstawowym źródłem informacji. Czy może ona podawać błędne dane? Okazuje się, że mogą pojawić się takie sytuacje.

Kursy walut poszybowały w kosmos?

Część z Was pewnie zauważyła, że w ostatnich kilku godzinach złotówka straciła na wartości, czego efektem jest ogromny wzrost kursu walut (i kryptowalut).



Google pokazuje ogromny wzrost kursów walut

Według informacji w wyszukiwarce Google, w ostatnich godzinach kurs dolara amerykańskiego wzrósł z 3,94 do 5,08 zł, kurs euro z 4,36 zł do 5,61 zł, a Bitcoin poszybował ze 168 tys. zł do 220 tys. zł. Mówimy o wzroście na poziomie 25-30%. Coś wyjątkowo nieprawdopodobnego. Niektórzy pewnie zaczęli panikować, bo równocześnie oznacza to ogromny spadek kursu naszej waluty.

Minister Finansów uspokaja

Minister Finansów Andrzej Domański opublikował komunikat, w którym uspokaja wszystkich zaniepokojonych. „Spokojnie. Ten kurs złotego, który sieje panikę to „fejk” (błąd źródła danych).”

Wygląda na to, że wyszukiwarka Google pobrała błędne dane o kursie złotówki, przez co zaczęła podawać błędne kursy innych walut/kryptowalut. Inne źródła podają prawidłowe informacje.

W najbliższych godzinach sytuacja powinna wrócić do normy.

Źródło: Google, X @ Andrzej Domański