Firma Google nieustannie rozwija swoją wyszukiwarkę i zmienia nie tylko sposób, w jaki prezentowane są wyniki, ale też to, na jakiej podstawie, określana jest ich kolejność. Wszystko po to, aby użytkownik odnajdywał interesującą go informację tak szybko, jak to możliwe, bez konieczności oddawania się tak fascynującym zadaniom, jak nieskończone scrollowanie czy przeklikiwanie się tam i z powrotem.

Wyszukiwarka Google pomoże ci znaleźć to, co cię interesuje

W ramach najnowszej aktualizacji wyszukiwarka Google zacznie zwracać uwagę na to, jakie strony odwiedzasz najczęściej. Uzna je za twoje ulubione i następnym razem umieści je w wynikach wyszukiwania nieco wyżej. Skoro raz za razem wracasz na daną stronę, to najpewniej masz ku temu dobry powód. Słowo klucz to personalizacja.

Personalizacja dotyczyć będzie jednak nie tylko samych stron, ale i tematów, które cię interesują. W wyszukiwarce pojawi się specjalny przycisk (Follow – „śledź”) – dzięki temu artykuły z danego zakresu tematycznego będą częściej trafiać do sekcji Discover („odkrywaj”) na twoich urządzeniach. „Przy mniejszym wysiłku będziesz widzieć więcej przydatnych informacji związanych z tym, co cię interesuje” – zachwala Google na oficjalnym blogu.

Jeszcze więcej zmian i nowości w Google

Oprócz personalizacji Google stawia także na aspekt społecznościowy. W wyszukiwarce pojawi się specjalny filtr Perspectives, który zawęzi wyniki do tych pochodzących z serwisów społecznościowych, forów czy platform wideo pokroju YouTube’a i TikToka. Oczywiście treści od tych „ważniejszych” dla ciebie twórców będą pojawiać się w pierwszej kolejności.

Równolegle z wdrożeniem wyżej opisanych nowości firma Google rozpoczyna także testy nowej funkcji o nazwie Notes. Polega to na tym, że użytkownik może zapisać notatkę/komentarz do określonego wyniku wyszukiwania. To może być pochwała dla autora albo przestroga dla innych czytelników – różnego typu treści, które mają okazać się przydatne dla kolejnych osób, które będą szukać tego samego. Więcej o tych zmianach można przeczytać na blogu Google. Warto też rzucić okiem na wideo poniżej:

Źródło: Google Blog