Nie będzie trzeba już nawet podawać 6-cyfrowego kodu. Jeśli chcesz, zapłacisz BLIKIEM zbliżeniowo. Wielka zmiana lada moment stanie się faktem.

BLIK, ale bez kodu. Zbliżeniowo

Banki już dostosowują swoje regulaminy i lada chwila pozwolą nam płacić BLIKIEM zbliżeniowo. Zapowiedziana już kilka lat temu i wyczekiwana nowinka jest na ostatniej prostej, o czym oficjalnie poinformował Polski Standard Płatności. Ucieszy to użytkowników, którzy w 2020 roku płacili BLIKIEM prawie 40 milionów razy.

BLIK zbliżeniowy jest owocem współpracy Polskiego Standardu Płatności z firmą Mastercard. – „Dajemy użytkownikom BLIKA najlepsze możliwe rozwiązanie do płatności zbliżeniowych telefonem. Wierzymy, że na zawsze zmieni ono sposób płacenia w terminalach płatniczych oraz przyspieszy i upowszechni wykorzystywanie do tego urządzenia mobilnego” – skomentował Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu PSP.

Jak płacić zbliżeniowo BLIKIEM? Jak to działa?

Już dzisiaj BLIK znacząco przyspiesza i ułatwia transakcje – tak w Internecie, jak i w fizycznych punktach. Dzięki opcji zbliżeniowej ma być jeszcze lepiej. Nie trzeba będzie przepisywać kodu, nie trzeba będzie podpinać karty, nie będzie nawet trzeba mieć połączenia z Internetem. Wystarczy odblokować telefon, wybrać opcję BLIK w aplikacji bankowej i zbliżyć telefon do terminala.

Są właściwie tylko dwa wymogi. Pierwszym jest smartfon z Androidem i modułem NFC (który to jednak jest już standardem we współczesnych smartfonach). Drugim – stosowanie aktywnej blokady urządzenia (czyli na przykład kodu PIN czy odcisku palca). Konieczne jest bowiem jakieś zabezpieczenie, z racji, że nie trzeba się logować do banku, by skorzystać z tej funkcji. Należy też (jednorazowo) aktywować płatności zbliżeniowe w aplikacji bankowej. A skoro już przy tym jesteśmy, to przejdźmy do odpowiedzi na kluczowe pytanie, czyli…

Które banki obsługują BLIK zbliżeniowy?

Choć nic nie stoi na przeszkodzie, by działały wszędzie tam, gdzie działa i sam BLIK, to na start płatności zbliżeniowe BLIK będą dostępne jedynie w 6 polskich bankach – to (w kolejności alfabetycznej):

Alior Bank

Bank Millennium

ING Bank

mBank

PKO Bank Polski

Santander Bank Polska

„Jesteśmy gotowi do realizowania płatności zbliżeniowych. Poszczególne banki na polskim rynku będą udostępniały tę możliwość swoim klientom sukcesywnie. Co ważne, bez względu na bank rozwiązanie będzie wszędzie działać tak samo” – dodał Dariusz Mazurkiewicz.

Źródło: Polski Standard Płatności, informacja własna