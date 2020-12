Revolut Plus kosztuję połowę tego, co Premium, a oferuje dużo więcej niż (bezpłatny) Standard. Sprawdź, co konkretnie zyskujesz, płacąc za ten plan.

Kilka miesięcy temu poznaliśmy nowy cennik Revolut, a teraz nadszedł czas na kolejną modyfikację oferty tej usługi. Pojawił się nowy plan – kierowany do tych, którzy chcą czuć się bezpiecznie podczas zakupów w sieci, mieć dostęp do dodatkowych funkcji serwisu, a równocześnie nie chcą płacić tak dużo, ile kosztuje wariant Premium. Co konkretnie ma do zaoferowania Revolut Plus?

Czym jest i ile kosztuje Revolut Plus?

Revolut Plus plasuje się pomiędzy bezpłatnym kontem standardowym, a wariantem Premium. Kosztuje 14,99 zł na miesiąc (a więc połowę tego, co trzeba zapłacić za Premium). To niewielka kwota, szczególnie że oferta jest bardzo ciekawa. Utrzymane zostają miesięczne limity: 800 złotych do wypłaty z bankomatów i 1000 zł przy wymianie walut, ale dochodzi szereg korzyści (względem konta darmowego) – to przede wszystkim:

karta z możliwością personalizacji,

priorytetowa obsługa klienta przez całą dobę,

konta Junior dla 2 dzieci i z dodatkowymi funkcjami

oraz ochrona zwrotów pieniędzy za zakupy i bilety (do 1000 zł na rok).

Oczywiście częścią pakietu Plus są też wszystkie funkcje dostępne w bezpłatnej wersji usługi Revolut. Mówimy zatem między innymi o narzędziach do budżetowania i analizy wydatków, wygodnych płatnościach międzynarodowych czy bezpiecznych transakcjach bezdotykowych.

Zakupy pod ochroną

Jak widzisz, jedną z najważniejszych zalet nowego planu jest ochrona zwrotów pieniędzy za zakupy i bilety. Chodzi o to, że w przypadku odmowy zwrotu towaru, jego uszkodzenia czy kradzieży, możesz liczyć na to, że pieniądze trafią na twoje konto Revolut. To maksymalnie 1000 zł rocznie w przypadku pakietu Plus, a także 2500 zł – Premium oraz 10 000 zł – Metal.

Felix Jamestin, szef produktów Premium w Revolut, powiedział, że „premiera Revolut Plus ma zwiększyć komfort zakupów i chronić portfele klientów przed finansowym uszczerbkiem. Otrzymują nie tylko nowy, tani plan z ochroną zakupów, ale także dostęp do funkcji dostępnych wyłącznie w planach płatnych. Liczymy, że Plus trafi w gusta naszych klientów”.

A jeśli zastanawiasz się, który pakiet będzie dla ciebie najlepszy, to…

Zobacz porównanie Revolut vs Revolut Plus vs Revolut Premium vs Revolut Metal:

Źródło: Revolut

Czytaj dalej o Revolut: