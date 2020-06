Nieco starsi gracze powinni pamiętać serię BloodRayne. Być może przede wszystkim z racji głównej bohaterki, być może jednak z powodu wciągającej, wyjątkowo krwawej rozgrywki. Jest spora szansa, że po latach pojawi się nowa odsłona.

Marka BloodRayne ma nowego właściciela

Na serię BloodRayne składają się BloodRayne (2002 rok), BloodRayne 2 (2004 rok) oraz BloodRayne: Betrayal (2011 rok), chociaż ten ostatni tytuł nie miał wiele wspólnego z poprzednimi z został zdecydowanie gorzej oceniony. Dwie pierwsze, główne odsłony serii zasłynęły przede wszystkim z powodu dużego rozlewu krwi oraz tytułowej Rayne, jednej z najgorętszych dziewczyn z gier w historii, która z gracją eliminowała nazistów. Pojawiła się spora szansa na to, że wkrótce nieco starci będą mogli sobie o tym przypomnieć, młodsi poznać wspomnianą pół-wampirzycę po raz pierwszy.

Ziggurat Interactive ogłosiło dziś zakup praw do marki BloodRayne (a także kilku innych, mniejszych), które do tej pory pozostawały w rękach Majesco Entertainment. Nie ujawniono szczegółów, ale najważniejsza wzmianka padła. Ziggurat Interactive zamierza przywrócić BloodRayne do życia.

BloodRayne doczeka się nowej odsłony?

Potwierdzono również, że podjęto już współpracę z twórcami BloodRayne (2002 rok) i BloodRayne 2 (2004 rok) ze studia Terminal Reality.

„Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy ponownie zabrać się za jedną z naszych ulubionych serii gier i udostępnić ją nowym odbiorcom.” - założyciel Terminal Reality

Nie jest póki co pewne, na jakie efekty cała sytuacja się przełoży. Ziggurat Interactive dość enigmatycznie wspomina o aktualizacji BloodRayne na PC celem poprawy kompatybilności i zapewnienia różnych ulepszeń. Jednocześnie podkreśla, iż opracowuje również plany dalszego rozszerzenia tego uniwersum.

Jaki scenariusz byłby dla Was ciekawszy? Remaster, remake, a może jednak nowa odsłona serii, ale bliższa właśnie dwóm pierwszym?

Źródło: dsogaming

Warto zobaczyć również: