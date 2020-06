Podczas prezentacji Future Games Show wspomniano o naprawdę wielu grach. Wśród nich pojawiły się również produkcje rozwijane przez polskie studia, przy których warto zatrzymać się chwilę dłużej.

Paradise Lost i postnuklearne polskie pustkowia

Zaczynamy od Paradise Lost, o którym wiemy najwięcej. Przygotowywana przez PolyAmorous pierwszoosobowa gra przygodowa pozwoli graczom wcielić się w 12-letniego chłopca. Walczy on o przetrwanie w bardzo nieprzyjaznym świecie, twórcy przedstawią tutaj alternatywą wizję rzeczywistości, w której nie doszło do zakończenia II wojny światowej w 1945 roku. Naziści przeprowadzili za to atak nuklearny, który zmienił oblicze okupowanej Polski.

Bohater trafi do bunkra i właśnie tutaj rozpocznie się zadanie graczy, którzy będą musieli pomóc mu przetrwać, ale i rozwiązać tajemnicę tego miejsca. Wedle zapowiedzi, miejsca łączącego zaawansowaną technologię ze słowiańskim folklorem oraz mitami.

Możliwe, że Paradise Lost zadebiutuje jeszcze w tym roku. Potwierdzono wersję na PC, w późniejszym czasie gra może jednak trafić również na konsole.

Werewolf The Apocalypse: Heart of the Forest z wilkołakami

Intrygujący, niestety bardzo krótki teaser zapowiedział grę o długim tytule Werewolf The Apocalypse: Heart of the Forest. Pracuje nad nią studio Different Tales, jedyne co jest na ten moment pewne to pojawienie się wilkołaków. Pod względem mechaniki najprawdopodobniej będzie to tzw. tekstowa przygodówka.

Więcej informacji o Werewolf The Apocalypse: Heart of the Forest poznamy w lipcu.

Serial Cleaners, czyli kolejne sprzątanie

Najmniej zagadkowy wydaje się Serial Cleaners. Jak sugeruje tytuł, będzie to kontynuacja gry Serial Cleaner, która okazała się sporym sukcesem. Draw Distance chwaliło się ostatnio przekroczeniem miliona sprzedanych egzemplarzy.

Nie należy nastawiać się tutaj na zmianę koncepcji, głównym zadaniem będzie sprzątanie miejsc zbrodni. Można natomiast oczekiwać akcji osadzonej w innym okresie historycznym (lata 90. XX wieku), a także nie jednego, ale aż czterech grywalnych bohaterów.

Premiera Serial Cleaners planowana jest na 2021 rok. Gra trafi na PC oraz konsole Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Źródło: GamesRadar

