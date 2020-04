Co za wiadomość! Bolt Food wystartował w Polsce – to nowa usługa, dzięki której nie musimy po jedzenie wychodzić z domu, bo ono może przyjechać do nas.

Bolt Food w Polsce oficjalnie działa. Na razie tylko w Warszawie

Bolt Food działa już w 9 krajach – od dzisiaj także w Polsce. To nowa usługa, która ma stanowić realną konkurencję dla Uber Eats. Zasada działania w obu przypadkach jest podobna: instalujemy aplikację, podpinamy kartę bankową, wybieramy lokal i danie z jego menu, wprowadzamy swoją lokalizację, potwierdzamy wybór i… czekamy na kuriera z zamówionym przez nas jedzeniem.

Kto i na jakich zasadach może skorzystać z usługi Bolt Food?

Jak na razie Bolt Food działa tylko w Warszawie. Mieszkańcy stolicy i osoby, które tam przebywają, mogą zamawiać jedzenie tylko z 60 lokali gastronomicznych, ale lista – jak podają właściciele usługi – będzie dynamicznie wydłużana, a pierwsze tego efekty ujrzymy pewnie w najbliższych dniach.

W Bolt Food jedzenie można zamawiać między godziną 10.00 a 23.00. A ile to kosztuje? Dostawy do 4 km będą bezpłatne (przynajmniej na razie), w innym przypadku do ceny dania trzeba doliczyć koszty doręczenia (od kilkudziesięciu groszy do kilkunastu złotych). Sama usługa i aplikacja są bezpłatne – programik można pobrać ze sklepu Google Play (na smartfona z Androidem) albo App Store (na iPhone’a).

Nie da się ukryć – to idealny moment na start takiej usługi

Jakkolwiek by to nie brzmiało, właściciele nie mogli chyba wymarzyć sobie lepszego momentu na debiut usługi. Powinniśmy siedzieć w domu i zastanawiamy się jak zamawiać jedzenie przez Internet – Bolt Food to dobra odpowiedź na nasze pytanie, o ile interesuje nas gotowe danie, a nie same składniki.

Aplikacja wygląda na przejrzystą, a ceny – na niewygórowane, więc wstępnie wystawiamy jej pozytywną ocenę. Nie oznacza to jednak, że Bolt Food jest idealne. Są też niestety minusy: to minimalna kwota zamówienia na poziomie 25 złotych oraz brak możliwości skorzystania z Google Pay, Apple Pay i BLIKA. Liczę, że wkrótce się to zmieni i konkurencja Bolt vs Uber nabierze tempa – tak jak stało się to w przypadku przewozu osób.

Źródło: Bolt, informacja własna

