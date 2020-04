Choć nie jest oficjalnym narzędziem producenta, znalazła się w sklepie AppGallery. Aplikacja MoreApps to wygodny sposób na instalację tych narzędzi, które trudno znaleźć wśród propozycji głównego sklepu z aplikacjami Huawei.

Smartfonów Huawei, które pracują wyłącznie z platformą HMS (Huawei Mobile Services) powoli przybywa. Mamy już dostępną prawie całą serię P40, od P40 Lite i Lite E do fotograficznego P40 Pro. Z wyjątkiem topowego P40 Pro+ na który poczekamy do wakacji. Jeśli jesteście, lub niedługo staniecie się posiadaczami nowego smartfona Huawei, który musi obejść się bez usług Google, to na pewno zastanawialiście się jak to będzie z instalacją aplikacji, których w AppGallery nie ma, a które i tak zadziałałyby. Bo o tych, które nie są w stanie pracować obecnie w środowisku HMS i tak nie ma co mówić.

AppGallery pozostaje oczywiście najbezpieczniejszym i wciąż rozwijanym źródłem aplikacji, w którym jest już 11 tysięcy aplikacji, do których dostęp ma 400 milionów użytkowników. Do dyspozycji jest też funkcja Phone Clone, która, jak opisywałem w recenzji P40 Pro, przeniesie nam większość narzędzi i ustawienia systemowe ze starego smartfona. I to niezależnie od tego czy jest on marki Huawei czy innej. Klonowanie dotyczy też produktów iOS, ale tu mogą być większe ograniczenia związane z odmiennością platform programowych.



Trzy sposoby na pozyskanie aplikacji - klonowanie, AppSearch i MoreApps do pobrania z AppGallery

W przeglądarce Huawei na nowym smartfonie znajduje się zakładka AppSearch, możliwy jest także dostęp do instalatorów na stronach producentów lub w niezależnych zbiornicach aplikacji.

MoreApps jako wygodne źródło brakujących aplikacji

Sposobów jest wiele, a ich największa wadą jest konieczność weryfikowania, czy instalowane narzędzie działa prawidłowo i poszukiwanie najpewniejszego źródła. Fani Huawei nie ustają w poszukiwaniach idealnych narzędzi i natrafili w AppGallery na aplikację MoreApps.

MoreApps - tę aplikację musisz mieć, to wygodne źródło instalatorów aplikacji bez których nie wyobrażamy sobie smartfonowego życia

Aplikacja z pozoru podobna jak ApkPure, ApkMirror czy witryna AppSearch i o podobnych zasobach. W przypadku MoreApps kluczowa jest jednak wygoda i oszczędność czasu, która czyni to narzędzie prawdopodobnie najwygodniejszym z obecnie dostępnych.

Jak korzystać z MoreApps

MoreApps zainstalujecie z AppGallery (wystarczy wpisać jej nazwę w polu wyszukiwania), a po jej uruchomieniu powita nas przejrzysty interfejs z ikonami najpopularniejszych aplikacji. Po kliknięciu na daną aplikację pojawią się opcje ich pobrania. MoreApps jest tak przygotowane, by wskazywać na działające z HMS wersje programów. Nie będziemy mieli już problemu z uruchomieniem Netflixa czy HBO GO. Ta ostatnia aplikacja może sygnalizować, że nie zadziała bez Usług Google, ale wystarczy zignorować komunikat, by z niej korzystać.

Takie narzędzia jak YouTube z oczywistych powodów są udostępniane wyłącznie jako linki do stron internetowych, gdzie działają jako aplikacja webowa. Możemy je otworzyć w przeglądarce Huawei, a po zainstalowaniu Google Chrome także w tej przeglądarce, która gwarantuje najlepszą zgodność z usługami Google.

MoreApps dzieli aplikacje na kategorie i choć jest angielskojęzyczna nie sprawi problemów. W polu wyszukiwania możemy wprowadzić nazwę poszukiwanej aplikacji. Jeśli dana aplikacja nie zadziała w HMS, nie będziemy mamieni linkami, które i tak nic nam nie dadzą. Trzeba jednak pamiętać, że lista narzędzi w MoreApps wciąż jest uaktualniana i ich brak nie oznacza, że są bezwzględnie niedostępne.

Ikona kółka zębatego pozwala na zmianę regionu, co może trochę zmodyfikować listę proponowanych aplikacji i ułatwić wyszukiwanie.

