Swoimi Paczkomatami, a następnie wygodną aplikacją, InPost uprościł już odbieranie przesyłek. Teraz wprowadza coś, co ułatwi komunikację na linii klient-przewoźnik.

InPost obsłuży cię przez aplikację WhatsApp

Z WhatsAppa korzystają już ponad 2 miliardy użytkowników. Jeśli jesteście w tym gronie, to wkrótce będziecie mogli go wykorzystać, aby dopytać InPost o swoją przesyłkę. Dzięki temu mamy zyskać wygodne narzędzie do komunikacji z przewoźnikiem, a wykorzystanie Paczkomatów ma zostać zoptymalizowane. To ważne szczególnie teraz, gdy zapotrzebowanie na tę usługę drastycznie wzrosło.

Aby zadać pytanie InPostowi, wystarczy wysłać w aplikacji WhatsApp wiadomość pod numer +48 722 444 000. Tam czekać będzie na nas ChatBot Mat (z którym można również pogadać przez Messengera albo urządzenie kompatybilne z Asystentem Google, wywołując go hasłem „OK Google, porozmawiaj z inPost”).

O co można spytać InPost przez WhatsApp? Ano między innymi o:

aktualny status naszej przesyłki,

najbliższy Paczkomat w naszej okolicy

czy też numer do kuriera wiozącego naszą paczkę.

W przyszłości bot ma się również sam odzywać do klientów. Otrzymamy w ten sposób informację o każdej zmianie statusu naszej przesyłki, a także powiadomienia na temat najnowszych usług. Takie przynajmniej są plany firmy Chatboize, stojącej za projektem wirtualnego asystenta InPost.

Jak odbierać paczki w obecnej sytuacji?

„Szybko” to dobra odpowiedź, bo zainteresowanie usługą jest olbrzymie i duża rotacja przesyłek w Paczkomatach jest wskazana. Lepszą odpowiedzią jest jednak: „bezpiecznie” i to bezpiecznie zarówno dla nas, jak i dla kuriera. Rafał Brzoska, prezes InPost powiedział:

„Rekomendujemy bezkontaktowy odbiór paczek kurierskich – poprośmy kuriera telefonicznie, aby zostawił paczkę pod drzwiami lub przed domem. Zrezygnowaliśmy przy tym z podpisów, a zamiast tego wprowadziliśmy kody odbioru, dzięki którym udało się wyeliminować konieczność bezpośredniego kontaktu. Dodatkowo, dzięki bezpłatnej aplikacji InPost możliwe jest mobilne otwieranie skrytki Paczkomatu – bez potrzeby dotykania panelu sterującego – co profilaktycznie zapobiega przenoszeniu się wirusa”.

Źródło: InPost, Genesis

