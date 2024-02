“Borderlands” powraca na ekrany jako film. Pełny zwiastun jest już dostępny i zapowiada istne widowisko akcji.

Borderlands – kinowa adaptacja gry na pełnym zwiastunie

Po krótkiej zapowiedzi nareszcie doczekaliśmy się pełnego zwiastuna “Borderlands” – tegorocznej premiery kinowej, bazującej na kultowej serii gier o tym samym tytule. Twórcy zaangażowali w projekt wiele głośnych nazwisk i – sądząc po pierwszych, zaprezentowanych efektach – opłacało się:

Fabuła filmu skupia się dookoła wyjętej spod prawa łowczyni nagród – Lilith – która udaje się w rodzinne strony w poszukiwaniu osławionego skarbca. W realizacji misji może liczyć na wsparcie ze strony swoich nietuzinkowych kompanów. Jak czytamy w oficjalnym opisie produkcji:

Lilith, łowczyni nagród o szemranej reputacji powraca na swoją ojczystą planetę Pandorę, najbardziej porąbane miejsce we wszechświecie. Ma tu odnaleźć zaginioną córkę Atlasa, najpotężniejszego drania w galaktyce, który skrzywdziłby nawet muchę. W tym celu kompletuje odjechaną ekipę w składzie: Roland, najemnik, który nie bierze jeńców; Tiny Tina, słodka nastolatka z zamiłowaniem do demolki, Krieg, mięśniak o bicepsie większym od mózgu, Tannis, archeolożka, której niestraszne żadne ruiny oraz Claptrap, cwany robot o niewyparzonej gębie. Razem będą musieli stawić czoła całej plejadzie krwiożerczych Obcych i zdegenerowanych pandorskich gangsterów, by wywinąć się z pułapki i odkryć tajemnicę mogącą zaważyć na losach wszechświata. Takich dwóch, jak ich sześcioro, to nie ma ani jednego.

Borderlands – obsada, twórcy

Gwiazdami produkcji są Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Haley Bennett, Édgar Ramírez, Bobby Lee, Olivier Richters, Janina Gavankar, Gina Gershon, Cheyenne Jackson, Charles Babalola, Benjamin Byron Davis, Steven Boyer, Ryann Redmond i Penn Jillette.

Tytuł wyreżyserował Eli Roth (“Bękarty wojny”, “Zegar czarnoksiężnika”), bazując na scenariuszu autorstwa swojego oraz Joe Crombiego. Na etapie dokrętek na stołku reżyserskim zasiadał już Tim Miller (“Deadpool”, “Miłość, śmierć i roboty”).

Kiedy premiera?

Jako datę premiery tytułu wskazano 9 sierpnia 2024 roku.

Źródło: Lionsgate Movies