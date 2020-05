Epic Games Store nie zamierza rezygnować z rozdawania interesujących i naprawdę głośnych tytułów, za pośrednictwem czego próbuje przyciągać kolejnych graczy. Tym razem padło na Borderlands: The Handsome Collection.

Borderlands: The Handsome Collection za darmo na Epic Games Store

Tylko w ostatnich dniach osoby posiadające konto na Epic Games Store mogły bez wydawania choćby złotówki poszerzyć swoją kolekcję o GTA 5 oraz Civilization VI. Zarządzający sklepem pozostają przy głośnych tytułach, bo do takowych można zaliczyć również Borderlands: The Handsome Collection.

Od razu wyjaśnić trzeba, iż jest to pakiet, przez co zainteresowani zdobywają nie jedną, ale dwie gry - Borderlands 2 oraz Borderlands: The Pre-Sequel. Mało? To wydanie zawierające również przygotowane dla nich dodatki, na ukończenie całości trzeba zatem zarezerwować sobie wiele godzin. Promocja trwa do 4 czerwca do godziny 17:00 naszego czasu.

To nie koniec. Epic Games Store szykuje kolejne darmowe gry

Gdy tylko wybije wspomniana godzina udostępniona zostanie kolejna darmowa gra. Dotychczasowe przecieki mówiły, że po GTA 5 można będzie pobierać Civilization 6, Borderlands: The Handsome Collection i Ark: Survival Evolved. Do tej pory wszystko się zgadzało, można być niemal pewnym, że podobnie będzie z ostatnim tytułem z tej listy.

Łącznie od początku swojego istnienia, Epic Games Store rozdał swoim klientom już gry o wartości ponad 9000 złotych. Czy przyciągnął tymi promocjami kogoś z Was?

Źródło: epicgames, Cenega Polska

