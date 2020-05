Obecnie w Epic Games Store za darmo oferowane jest GTA 5. Warto jednak zaznaczyć, że sklep rozdaje darmowe gry już od 18 miesięcy. Jak wyliczył portal pcgamesn, łącznie było to już 108 tytułów. Biorąc pod uwagę ich ceny w momencie udostępnienia za darmo, Epic Games Store dał swoim klientom już 2140.94 dolarów, czyli około 9000 złotych.

Trzeba przyznać, że robi to spore wrażenie. Pierwszą darmową grą była tutaj Subnautica, ostatnią wspomniane GTA 5. Nic nie wskazuje na to, aby zarządzający Epic Games Store mieli zamiar rezygnować z takiego rozdawnictwa. W sieci krąży już lista gier, które mają zostać udostępnione w kolejnych tygodniach. Obejmuje Civilization 6, Borderlands: The Handsome Collection oraz Ark: Survival Evolved.

Można też oczywiście wskazać ciemną stronę promocji. Chodzi o sytuacje, w których ktoś dokonuje zakupu gry, a ta za chwilę zostaje udostępniona w ramach jednej z wyprzedaży, bo ich również nie brakuje na Epic Games Store. Wygląda jednak na to, że sklep eksperymentuje z rozwiązaniem, które przyjdzie wtedy z pomocą. Chodzi o częściowy zwrot pieniędzy na konto gracza (różnice pomiędzy ceną regularną i promocyjną).

Whoa whoa what?! I’ve clearly been around for too long because I find this refund for a discount I missed on the ⁦@EpicGames⁩ store absolutely mind blowingly generous. This is incredible? pic.twitter.com/eHfcus5E0K