Amerykański pisarz fantastyki oraz powieści przygodowych dla młodzieży – Brandon Sanderson, otrzymał paczkę od Bandai Namco, w której znalazł nie tylko gadżety, ale także tajemniczy liścik.

Bandai Namco, wydawca takich tytułów jak Elden Ring oraz Dark Souls, skontaktował się z amerykańskim autorem fantasy, Brandonem Sandersonem, w sprawie potencjalnej, przyszłej współpracy. Pisarz, podczas transmisji na żywo, otrzymał specjalną paczkę, w której znalazł miecz, płaszcz oraz inne gadżety oparte na grze studia From Software, wraz z listem.

Podczas rozpakowywania paczki, Sanderson zażartował, że myślał, że otrzyma raczej kopię gry. List skomentował następująco:

Są zainteresowani być może zrobieniem czegoś razem, tak jest napisane. Właściwie to ja też. Mam już dla nich pomysł… więc jeśli będę miał szansę, to im wyślę swoją propozycję i zobaczę, co myślą.

Na początku tego roku Sanderson narzekał, że to on powinien stworzyć fabułę do Elden Ring, a nie George R.R. Martin. Jak podkreślał, George nie gra w gry wideo. George nie ma o tym pojęcia.

Pisarz natomiast jest wielkim fanem gier produkowanych przez studio FromSoftware. Być może tym razem otrzyma szansę, by się wykazać.

