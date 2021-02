Do tej pory o Bright Memory:Infinite nie mówiono wiele, ale być może zacznie się to teraz zmieniać. Zbliża się bowiem premiera, a sama gra zapowiada się naprawdę obiecująco.

Być może niektórzy są trochę zdezorientowani, wszak gra Bright Memory jest już dostępna. Tyle tylko, że Bright Memory:Infinite nie posiada dłuższego tytułu przypadkowo. To rozbudowana i znacząco ulepszona wersja oryginału, który przynajmniej wedle zapowiedzi będzie można ostatecznie traktować jak wersję demo.

Nowy zwiastun Bright Memory:Infinite pozwala poznać głównego przeciwnika, generała Lin. Jemu oraz podległym mu terrorystom trzeba będzie stawić tu czoła. Materiał powstał na silniku gry i wedle twórców ma dawać przedsmak zaktualizowanej rozgrywki znanej z oryginału. Krótkie fragmenty rozgrywki przypominają, że odnajdą się tutaj przede wszystkim sympatycy bardzo dynamicznych strać.

Przedstawiciele FYQD-Studio nie są jeszcze gotowi na to, aby podać dokładną datę premiery gry. Zapewniają jednak, że zostanie ona oddana w ręce zainteresowanych graczy w tym roku. Nie musi to jednak dotyczyć wszystkich platform docelowych.

Bright Memory: Infinite ma ostatecznie zadebiutować na PC (w sklepie Steam) oraz konsolach Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5. Właściciele tych ostatnich poczekają jednak dłużej, co zostało potwierdzone już jakiś czas temu. Kupujący wspomniane już Bright Memory (na PC) otrzymają natomiast Bright Memory: Infinite za darmo.

Thank you for waiting.

PS5 will be ported after XSX.