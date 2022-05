Broadcom kupuje VMware. W ten sposób powstanie technologiczny gigant z pierwszorzędną ofertą skierowaną w stronę klientów korporacyjnych. W grę wchodzą olbrzymie pieniądze.

Broadcom kupuje VMware. Cena: 61 miliardów dolarów

Aby przyspieszyć swoją ekspansję w sektorze biznesowego oprogramowania Broadcom kupuje VMware za 61 miliardów dolarów. To kolejny taki krok – po przejęciu CA Technologies (za 18,9 mld dolarów w 2018 roku) oraz działu bezpieczeństwa w Symantec (za 10,7 mld dolarów rok później). Ten zakup dałby firmie dostęp do olbrzymiego grona klientów, wielu centrów danych oraz innowacyjnego oprogramowania, które wciąż zyskuje na wartości.

Jeśli kwota 61 miliardów dolarów wydaje ci się duża, to… słusznie. Jest to jedno z najdroższych przejęć w historii branży technologicznej. Więcej wydał jedynie Microsoft za Activision Blizzard (68,7 mld dolarów) i Dell za EMC (67 mld dolarów). Tańszy był choćby Twitter dla Elona Muska (44 mld dolarów), Red Hat dla IBM-u (34 mld dolarów), Arm dla Softbanku (31 mld dolarów), a nawet… sam Broadcom dla Avago Technologies (37 mld dolarów) – działo się to w 2015 roku.

Gdy gigant łączy się z gigantem…

Broadcom przez lata budował swoją silną pozycję na rynku czipów, półprzewodników oraz modułów łączności bezprzewodowej. Od kilku lat próbuje jednak rozszerzyć zakres swojej działalności – stawiając właśnie na oprogramowanie dla klientów biznesowych. VMware z kolei jest jednym z najważniejszych graczy na rynku przetwarzania danych w chmurze i wirtualizacji. Jeśli w ciągu ostatniej dekady używałeś maszyny wirtualnej, to prawie na pewno miałeś do czynienia z produktami VMware.

Z połączenia firm Broadcom i VMware powstanie monstrum skoncentrowane na infrastrukturze korporacyjnej i przetwarzaniu danych w chmurze. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to stanie się to jeszcze przed końcem 2023 roku fiskalnego. A co może stanąć na przeszkodzie? Ano na przykład lepsza oferta – w umowie zawarto taką klauzulę, obowiązującą przez 45 dni. Przy cenie zaproponowanej przez Broadcom jest to jednak mało prawdopodobne.

Źródło: Reuters, CNN, Broadcom, India Times, The Verge, TechCrunch