Jak nie idzie, to nie idzie. Rockstar stracił ostatnio sporo plików związanych nie tylko z GTA 6, ale jak się teraz okazuje również z Bully 2.

Materiały na temat Bully 2 w sieci

Nie opadł jeszcze kurz po wycieku związanym z GTA 6, a już podnoszony jest temat kolejnej produkcji tego studia. Do sieci trafiły materiały, które mają pochodzić o tych samych osób, które dostarczyły do sieci treści związane z GTA 6. W tym przypadku przeszły jednak przez kilku „pośredników”, aczkolwiek nawet mimo tego mało kto ma wątpliwości co do ich autentyczności.

Wygląda na to, że prace nad Bully 2 rozpoczęły się w 2009 roku, przy czym były nie tylko wstrzymywane, ale ostatecznie nawet zresetowane.

Upływający czas sprawił, że zmieniono koncepcję dotyczącą fabuły (między innymi zmieniono bohatera, znanego z pierwszej części Jimmiego ma zastąpić tajemnicza postać określana jako Aimee), trzeba było też postawić na nowsze rozwiązania technologiczne. Świat gry (o ile i to się nie zmieniło/zmieni) ma być dość niewielki, ale oferować mnóstwo aktywności pobocznych i dawać ogromną swobodę działania, w tym pozwalać wejść/włamać się do każdego budynku.

Gra powstaje, ale do premiery daleko

Sam fakt, iż Rockstar zajmuje się Bully 2 nie jest zaskakujący. Nie tak dawno wspominał o tym projekcie zazwyczaj dobrze poinformowany Tom Henderson. Sugerował nawet, że gra może zostać wydana przed GTA 6, ale teraz ten scenariusz wydaje się mało prawdopodobny, będzie raczej odwrotnie. Ostatnie wydarzenia mogą za to sprawić, że obydwa projekty jeszcze przez dłuższy czas nie zostaną oddane w ręce graczy.

Tak swoją drogą, chętniej zagralibyście najpierw w Bully 2 czy jednak bardziej medialne GTA 6?

Źródło: reddit, foto otwierające Bully: Scholarship Edition (Rockstar)