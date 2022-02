Bully 2 może ukazać się na rynku jeszcze przed premierą GTA 6. Czyżbyśmy byli świadkami ciszy przed burzą? Czy Rockstar planuje dla nas wysyp nowych gier w nadchodzących latach?

Bully 2 na horyzoncie. Może ukazać się przed GTA 6

Może i bez większego zaskoczenia, ale na pewno wywołując okrzyk pod tytułem nareszcie! ekipa Rockstar Games zapowiedziała wreszcie, że GTA 6 rzeczywiście znajduje się w produkcji. Przy okazji zdradziła, że odświeżona „Piątka” trafi na nowe konsole już w przyszłym miesiącu. To, czego nie ujawniła, to co dalej z grą Bully 2. Wygląda jednak na to, że wszystko z nią dobrze i może nawet ukazać się wcześniej niż szósta część serii Grand Theft Auto.

Skuteczny branżowy informator Tom Henderson stwierdził na Twitterze, że potwierdzenie prac nad GTA 6 nie oznacza, że nic innego w studiu się nie dzieje. – „Nadal uważam, że coś się dzieje w temacie serii Bully”. Głośna wiadomość nie oznacza również, że to właśnie GTA 6 będzie najbliższą premierą studia Rockstar Games. Żadna tego typu zapowiedź nie padła.

Bully jest ciepło wspominany, Bully 2 – wyczekiwany

Przypomnijmy tymczasem, że Bully to zwariowany symulator, dość podobny do GTA, ale utrzymany w szkolnych realiach. Ukazał się na rynku w 2006 roku na PlayStation 2, by z czasem trafić też na inne konsole, jak również pecety i smartfony. O kontynuacji tej produkcji słyszy się co jakiś czas, ale jak dotąd się jej nie doczekaliśmy. Wierzysz w to, że zmieni się to w ciągu kilku najbliższych lat?

Źródło: Comic Book