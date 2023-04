Chiński producent BYD pokazał na salonie Shanghai Auto Show 2023 nową propozycję z segmentu A. Seagull kosztuje 78 tys. juanów, czyli równowartość ok. 48 tys. zł. Przedsprzedaż ruszyła już w kraju producenta.

BYD Seagull cieszył się dużym zainteresowaniem podczas salonu samochodowego w Szanghaju. Zawdzięcza to przede wszystkim gabarytom, które sprawiają, że auto jest w pełni użyteczne, a poza tym baterii, którą można szybko naładować.

BYD Seagull: specyfikacja “mieszczucha”

Na temat tej nowej propozycji od Chińczyków wiadomo już niemal wszystko. Producent informuje, że Seagull mierzy 3,78 m długości ma 2,5 m rozstawu osi. Te wymiary klasyfikują go w segmencie A. Auto jest napędzane silnikiem elektrycznym o mocy 102 KM lub – w droższym wariancie – 139 KM.

Do wyboru jest jeden z dwóch akumulatorów: mniejszy ma pojemność 30 kWh i pozwala przejechać ok. 220 km w trybie mieszanym na jednym ładowaniu. Drugi natomiast ma 38 kWh i średni realny zasięg ok. 290 km. Obie baterie to akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy, którego naładowanie do 80 proc. (startując z poziomu 30 proc.) potrwa 30 min.

Analityk rynku motoryzacyjnego Bill Russo twierdzi, że Seagull w kolejnych 6 miesiącach od rozpoczęcia sprzedaży stanie się najlepiej sprzedającym się samochodem w Chinach. Mowa jednak wyłącznie o rynku chińskim. Podczas premiery zabrakło jakichkolwiek deklaracji dotyczących ekspansji o kolejne kraje poza Azję. Na razie zatem trudno dywagować nad pojawieniem się BYD Seagull w Europie lub Stanach Zjednoczonych.

Producent informuje, że podstawowa wersja samochodu będzie kosztować 78 tys. juanów, a jego przedsprzedaż już ruszyła. Przeliczając to na złotówki – cena w Polsce mogłaby teoretycznie wynosić ok. 48 tys. zł. Warto jednak zauważyć, że Seagull mimo swoich niewielkich rozmiarów – jest nieco większy od europejskiego VW e-up!, który mierzy 3,6 m długości i 2,4 m rozstawu osi. Jego cena startuje z kolei od ponad 96 tys. zł.

BYD Seagull (REUTERS / Aly Song)

Przypominamy też, że w ostatnim czasie miały miejsce kolejne obniżki cen popularnej Tesli Model 3, która dziś kosztuje ok. 205 tys. zł. Najtańsze samochody elektryczne w Polsce to natomiast wydatek rzędu ok. 100 tys. zł (Dacia Spring startująca od 106 900 zł).