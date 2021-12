Festive Fervor to wydarzenie, które ma zapewnić graczom nowe możliwości rozgrywki w Call of Duty Vanguard i Warzone Pacific. Twórcy przewidzieli świąteczne tryby, zestawy, wyzwania i nie tylko.

Zbliżają się święta, zatem twórcy serii Call of Duty przygotowali dla graczy kilka ograniczonych czasowo funkcji gry wieloosobowej. Wśród nich są nowe potwory, trochę prezentów, świąteczne pakiety i wiele innych.

Elfy, Krampus i prezenty

Wśród świątecznych wrogów pojawi się między innymi Elf Team Six - elfy trzeba będzie odnaleźć zanim znikną. Deweloperom bardzo podobała się praca nad tym motywem:

Tworzenie Elf and Seek w Studio było świetną zabawą. Zabawa na nowej mapie, znajdowanie małych zakamarków, w których można umieścić elfów, zmuszanie ludzi do odkrywania i dostrzegania, że ​​nieznośny elf jest zabawnym doświadczeniem, a dla niektórych przerażającym. To znaczy, są przerażające! Jesteśmy bardzo podekscytowani, że mamy dla graczy fajne nagrody związane ze zniszczeniem elfów. Umieściliśmy je na całej Calderze i mamy nadzieję, że będziesz się dobrze bawić, znajdując je i usuwając, jak tylko chcesz.

Inną dodatkową postacią w grze będzie Krampus, który jest mitycznym, przerażającym Anty-Mikołajem. Zespół skupił się przede wszystkim na tym, jak będzie on prześladować, atakować oraz wybierać swoje ofiary.

W informacjach dotyczących Festive Fervor pojawiła się także wzmianka o czterech nowych pakietach o świątecznej tematyce, do wykorzystania w Vanguard oraz Warzone Pacific. Ponadto słynna mapa Shipment zmienia się w Shipmas, ze świątecznymi dekoracjami. Co więcej, pojawią się różne przedmioty, takie jak wełniany sweter lub zawieszki na broń. Z nieba, zamiast zrzutów, będą spadać prezenty, w trybie Armageddon Mode.

Festive Fervor rozpocznie się już 17 grudnia.

Jesteście zainteresowani świątecznym pomysłem twórców?

Źródło: blog.playstation.com