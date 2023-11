Nowy CoD debiutuje już za chwilę. Activision zachęca do zakupu gry, publikując świeży trailer z kampanii.

Choć do premiery kolejnej odsłony popularnego FPS-a pozostało jeszcze kilka dni, niektórzy mieli już okazję wypróbować kampanię. Jest ona dostępna dla wszystkich osób, które zakupiły tytuł w przedsprzedaży. Activision przypomina graczom o tym fakcie, pokazując wideo z tego trybu. Zobaczycie je poniżej.

Warto przy okazji nadmienić, że na benchmark.pl znajdziecie nasze pierwsze wrażenia z kampanii w Call of Duty: Modern Warfare III. Trybowi przyjrzeli się starzy wyjadacze i generalnie przypadł on im do gustu.

Call of Duty: Modern Warfare III - data premiery i platformy

Najnowsza odsłona Call of Duty ukaże się na pecetach i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X 10 listopada. Jeśli zastanawia was, czy wasz komputer pociągnie ten tytuł, koniecznie sprawdźcie minimalne i zalecane wymagania sprzętowe.

