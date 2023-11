GTA 6 charakteryzuje deficyt oficjalnych informacji. Poza ubiegłorocznym przeciekiem gracze nie mają żadnych wskazówek, ale to się może zmienić. Take-Two przystąpi za chwilę do konferencji z inwestorami. Zapowiedź GTA 6 stanie się faktem?

GTA 6 zostanie wreszcie ujawnione?

GTA 6 charakteryzuje deficyt oficjalnych informacji. Poza ubiegłorocznym przeciekiem gracze nie mają żadnych wskazówek, ale to się może zmienić. Take Two - firma macierzysta Rockstar Games - przystąpi za chwilę do konferencji z inwestorami. Zapowiedź GTA 6 stanie się faktem?

Jest całkiem możliwe, że na przybliżoną datę premiery GTA 6 nie będziemy długo czekać. Owszem, podobne deklaracje słyszeliśmy już wielokrotnie, ale tym razem będziemy mieć do czynienia z wydarzeniem nieco większego kalibru.

Raport finansowy Take-Two może być źródłem cennej wiedzy

Take-Two Interactive planuje ogłosić wyniki finansowe za drugi kwartał roku fiskalnego 2024, który zakończył się 30 września 2023 r. Konferencja odbędzie się w tym tygodniu, a dokładniej 8 listopada. Czy jest wobec tego szansa na oficjalną zapowiedź GTA 6?

Cofnijmy się o kilka miesięcy. Poprzedni raport finansowy Take-Two rzucił nieco światło na plany giganta branży. Zakłada on, że w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. firma osiągnie 8 mld dolarów przychodu. Natomiast w roku fiskalnym kończącym się 31 marca 2024 r. ten przychód wyniesie 5,5 mld dolarów.

Kolosalne oczekiwania względem GTA 6

Widzimy zatem wyraźną różnicę. Jaka gra może wygenerować dodatkowe miliardy? Wszystkie tropy prowadzą właśnie do GTA 6. Zwłaszcza że we wspomnianym raporcie padły zapewnienia, iż Take-Two “wkroczy w nową erę, wprowadzając na rynek kilka przełomowych tytułów”.

A przecież GTA 6 może jak najbardziej pretendować do miana przełomowej gry. Nie są to oficjalne informacje, ale jeśli z odpowiednią dozą sceptycyzmu spojrzymy na to, jaka grafika w GTA 6 zostanie wprowadzona, to robi się bardzo ciekawie. Dodajmy do tego nowatorski, zaawansowany system animacji i mamy kandydata na murowany hit.