Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition - Powiew świeżości wśród smartfonów!

W dobie bardzo podobnych do siebie telefonów, niektórzy producenci co jakiś czas próbują pokazać coś bardziej wyjątkowego od swojej konkurencji. Firma Tecno postanowiła wyróżnić się na tle pozostałych urządzeń swoim nietuzinkowym podejściem do wyglądu.

Tecno Mobile z siedzibą w Shenzhen, to kolejny chiński producent telefonów komórkowych. Firma zaistniała na rynku w 2006 roku i systematycznie poszerza swoje wpływy na rynku afrykańskim i indyjskim. I to właśnie w tym drugim regionie wprowadzili wspomnianego wcześniej smartfona Camon 19 Pro w wersji Mondrian Edition. Urządzenie zapewne zniknęłoby w tłumie innych telefonów gdyby nie fakt, iż jego „plecki” zmieniają kolor pod wpływem promieni słonecznych. Sam układ paneli światłoczułych i sposób ich rozdzielenia był inspirowany obrazami XX wiecznego artysty – Pana Pieta Mondriana. Efekt końcowy możecie zobaczyć na poniższej animacji.

Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition - specyfikacja

Jeżeli chodzi natomiast o „surowe” parametry technicznie, to mamy do czynienia z telefonem klasy średniej. Na froncie znajdziemy 120Hz wyświetlacz LCD o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości FullHD+. Z tyłu zostały ulokowane trzy obiektywy, gdzie na ten moment znamy informacje o dwóch „oczkach”. Główna jednostka posiada rozdzielczość 64 Mpix i optyczną stabilizację obrazu (OIS). Aparat pomocniczy to optyka określana jako „50mm portret” z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix.

We wnętrzu smartfonu znajdziemy procesor MediaTek Dimensity 810 wsparty przez 13GB "Memory Fusion" (najprawdopodobniej oznacza to 8GB pamięci RAM i 5GB przestrzeni SWAP) oraz 128GB pamięci wewnętrznej. Ponadto zastosowano tutaj akumulator o pojemności 5000mAh z (niezbyt imponującym) szybkim 33W ładowaniem.

Telefon na ten moment będzie sprzedawany wyłącznie na indyjskiej stronie serwisu Amazon w cenie 21 999 Rupii indyjskich (około 1290zł). A Wy jak oceniacie wygląd smartfonu firmy Tecno? Producenci powinni iść w tego typu kierunku? Czekam na Wasze opinie w komentarzach!

Żródło: NotebookCheck