Ile wytrzymuje telefon na baterii? Żałośnie krótko! Nawet 2 dni pracy to nieśmieszny żart. Zobacz jak wygląda sytuacja, co da się zrobić aby telefon działał dłużej i podziel się opinią. Czy bateria we współczesnych smartfonach Tobie wystarcza, czy może oczekujesz czegoś więcej?

Akumulatory w telefonach były i są żałosne. Chyba to przyznasz

Niemal wszystko poszło do przodu. Procesory w telefonach mają wydajność, o której kilkanaście lat temu nawet mi się nie śniło. Aparaty robią piękne zdjęcia i nagrywają filmy w takiej rozdzielczości, że mój telewizor tego nie obsługuje. Telefonem mogę płacić w dwie sekundy, przykładając go do terminalu w sklepie (z resztą zegarkiem też). Kieszonkowe urządzenia mają więcej RAMu, niż niejeden komputer. Gigabajty danych można przesyłać w kilkanaście sekund. Specjalne czujniki rzucają mapę kropek w podczerwieni na twarz, żeby szybko odblokować ekran lub uwierzytelnić płatności. Normalnie kosmos!

Ale jakimś cudem mądre głowy nie mogą (albo nie chcą!) zrobić akumulatora zapewniającego 2 tygodnie pracy na jednym ładowaniu. Czy serio to jest trudniejsze od tworzenia procesorów, w technologii 10 tysięcy razy cieńszej od ludzkiego włosa?

Ile wytrzymuje telefon na baterii?

Przez kilkanaście lat testowania smartfonów w benchmark.pl sprawdziłem czas pracy na baterii w setkach smartfonów i mogę powiedzieć jedno: było źle i nadal jest źle. Zgadzacie się z tym?

Typowy telefon działa 1-2 dni na baterii. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni tak bardzo, że 1 dzień uznajemy za normę, 2 dni to dobry wynik, a wszystko powyżej to już ogromna zaleta. Sam przyjmuję taką zasadę w swoich recenzjach, ale szczerze mówiąc uważam, że jest to po prostu smutne.Pomijam oczywiście przypadki ekstremalne, gdy ktoś używa telefonu cały czas w trybie maksymalnego oszczędzania energii, wyłączając go całkowicie na noc, albo wręcz przeciwnie - gdy ktoś katuje telefon do zera w parę godzin.

Takie mamy czasy, że życie wielu osób kręci się wokół smartfonu. Już same social media wykańczają akumulatory w błyskawicznym tempie. Do tego dochodzi jeszcze nawigacja GPS na telefonie, komunikacja w czasie rzeczywistym, przeglądanie stron, słuchanie muzyki, oglądanie filmów, robienie zdjęć, nagrywanie i składanie materiałów wideo, mobilne granie i korzystanie z dziesiątków aplikacji (bilety, płatności, rozkłady jazdy, obsługa akcesoriów itp).

Innymi słowy: akumulatory są tak obciążone, że zazwyczaj po jednym dniu już ledwie żyją.

Jak poprawić czas pracy na baterii?

Tutaj zaproponuję Wam trzy artykuły, które mogą podpowiedzieć jak wydłużyć czas pracy telefonu oraz jaki telefon z dobrą baterią wybrać. Pierwszy zawiera łatwe i szybkie porady dla większości osób. Drugi omawia krótko temat zmiany całego systemu w telefonie, na tak zwany custom ROM (LineageOS). W trzecim znajdziesz kilka telefonów w różnych cenach, każdy z dobrym czasem działania na baterii.

Czy w ogóle są telefony, które mają dobrą baterię?

Jeśli dla Ciebie 2 dni działania na jednym ładowaniu akumulatora, to wynik za zadowalający, wtedy odpowiedź brzmi: tak, są telefony z dobrą baterią.

Jeśli jednak przestaniemy się wszyscy oszukiwać i szczerze ocenimy sytuację, to 2 dni działania jest nieśmiesznym żartem. Dopiero w momencie, gdy nastąpi duży przełom w technologii akumulatorów, a smartfony zaczną działać przynajmniej tydzień na baterii, wtedy będzie można zacząć mówić o dobrym czasie pracy. Obym dożył do czasów kiedy zamiast pisać, że typowy smartfon działa 1-2 dni, napiszę, że pracuje 1-2 tygodnie.

Żeby mieć ogólny pogląd na żywotność akumulatorów, warto skorzystać z naszej porównywarki telefonów, w której mamy zakładkę z testem baterii. Co prawda jest to test odtwarzania filmów, ale może dać nam pogląd na ogólną wydajność ogniwa w danym modelu telefonu.

porównanie baterii w telefonach - kliknij obrazek powyżej

Jaki telefon z dobrą baterią wybrać?

Skoro już wiemy, że na naprawdę dobry czas pracy (powyżej tygodnia) nie możemy liczyć w popularnych telefonach, to sprawdźmy chociaż jakie telefony pracują 2 dni na baterii, a przy okazji są dość dobre w swojej klasie cenowej.

Telefony z baterią na około 2 dni

Poniżej wymieniam kilkanaście w miarę nowych modeli, w popularnym przedziale cenowym 700 - 1500 zł. Nie jest to pełne zestawienie wszystkich polecanych telefonów.

Więcej informacji o polecanych telefonach w danej cenie znajdziesz w naszych rankingach poniżej:

Warto dodać, że nie tylko telefony z Androidem pracują długo na baterii. Testowany przeze mnie iPhone 13 też daje radę dociągnąć do 2 dni, a większe modele iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Plus oraz iPhone 14 Pro Max mogą te 2 dni nawet przekroczyć. Rzecz jasna są to już drogie smartfony, które zdecydowanie przekraczają popularny przedział cen.

Szybka ładowarka może uratować sytuację

Skoro wiemy, że nie mamy co liczyć na 1 - 2 tygodnie pracy telefonu z dala od gniazdka, to czasami warto wybrać model z szybką ładowarką. Są takie telefony, które ładują się od zera do pełna w kilkanaście minut. To jest całkiem dobry wynik.

Telefony z szybkim ładowaniem:

Czy 2 dni na baterii to dla Ciebie długo. Daj znać w komentarzu poniżej. Udanego dnia!