Do testów dostałem Canona R3 z obiektywem RF 28-70mm f/2L USM - sprzęt, który przerasta moje możliwości. Początkowo nie wiedziałem, jak podejść do testów tego zestawu dla prosów… I wpadłem na pomysł, by sprawdzić, czy Canon R3 robi lepsze zdjęcia niż smartfon.

Canon R3 to profesjonalny aparat stworzony do fotografowania sportu. Jest szybki, niezawodny i odporny na trudne warunki. To również świetny wybór dla fotografów ślubnych, imprezowych i reporterów. Technicznie to majstersztyk oferujący matrycę CMOS BSI, procesor DIGIC X, Eye Control AF i wiele innych. Canon RF 28-70mm f/2L USM, czyli drugi element zestawu dla profesjonalistów, który trafił w moje ręce, to jasny i uniwersalny zoom o doskonałej jakości optycznej. Jest ostry nawet na obrzeżach kadru i sprawdza się w różnych sytuacjach fotograficznych.

Porównanie do smartfona?

Zamiast klasycznego testu, postanowiłem porównać zdjęcia z Canona R3 do zdjęć z Google Pixel 7. Wykonałem kilka zdjęć kwiatów, krajobrazów, portretów i innych typowych dla amatorów “zagadnień”. Używałem szerokiego kadru, ale nie ograniczałem się do niego, by pokazać co potrafi obiektyw Canona. W Pixelu korzystałem zaś z zoomu 2x i trybu portretowego.

Co z tego wyszło?

Na moje wrażenia i bezpośrednie porównanie zdjęć musicie chwilę poczekać, ale już teraz mogę powiedzieć, że zdjęcia z Canona R3 są spektakularne. Doskonałe, ze świetną rozpiętością tonalną i dają wielkie, przepastne pole do popisu w postprocessingu.