Chcesz poczuć się jak bohater lub bohaterka Far Cry 6? Ubisoft oraz Hamilton postanowiły, w pewnym sensie, na to pozwolić.

Powstał zegarek nawiązujący do Far Cry 6

Materiałów promujących Far Cry 6 opublikowano już sporo, można było zobaczyć nie tylko zwiastuny, ale też całkiem obszerne fragmenty rozgrywki. Jest ktoś, komu podczas oglądania w oczy rzucił się zegarek noszony przez główną postać? Pewnie można znaleźć na rynku coś podobnego, a teraz wręcz identycznego. I właściwie nie trzeba szukać, bo dostajemy propozycję na tacy. Ubisoft nawiązał współpracę z firmą Hamilton, w efekcie której przygotowano zegarek Khaki Field Titanium Far Cry 6 Limited Edition. Nie jest to pierwszy tego typu pomysł na promowanie gry i sprzętu, nie tak dawno mieliśmy okazję wspominać o OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition.

W tym przypadku mowa o zegarku z 42-milimetrową tytanową kopertą i czarną tarczą, wodoszczelnym do 100 m. Wyróżniono cyfrę 6 i czerwoną wskazówkę sekundową. Zegarek będzie sprzedawany w zestawie ze specjalnym opakowaniem, dodatkowym skórzanym paskiem i skórzanym futerałem.

Ile kosztuje Khaki Field Titanium Far Cry 6 Limited Edition?

Zainteresowani? Bez wątpienia trzeba poruszyć jeszcze dwie istotne kwestie - dostępność oraz cenę. Będzie to gadżet dostępny w limitowanym nakładzie 1983 egzemplarzy. Nieprzypadkowo właśnie tyle, liczba stanowi nawiązanie do wydarzeń z gry. Czy wystarczy to aby każdy chętny mógł dokonać zakupu? Być może zadecyduje o tym cena i jej postrzeganie. Khaki Field Titanium Far Cry 6 Limited Edition kosztuje 1195 dolarów.

Bylibyście skłonni tyle na niego wydać? Jeśli nie i czekacie na samą grę to przypomnijmy na koniec, że ta zadebiutuje 7 października. Planowane są wersje na PC i konsole Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5 oraz PlayStation 4. Dodatkowo Far Cry 6 można będzie sprawdzić w ramach usług Amazon Luna i Google Stadia.

Źródło: hamiltonwatch