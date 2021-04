Lubisz gadżety związane z grami? A może kupujesz je czasami na prezent dla kogoś bliskiego? Od teraz będzie można szukać ich również w nowej odsłonie CD PROJEKT RED GEAR.

Sklep CD PROJEKT RED GEAR na Allegro już działa

Już na samym wstępie warto zaznaczyć, że mówimy tu o propozycji skierowanej przede wszystkim do osób sympatyzujących z zakupami na Allegro. To właśnie na tej platformie wystartował CD PROJEKT RED GEAR, czyli oficjalny sklep polskiego studia odpowiedzialnego między innymi (niektórzy powiedzą, że przede wszystkim) za gry z serii Wiedźmin czy Cyberpunk 2077.

W sklepie oferowane będą, a właściwie już są, gadżety związane z grami. Na początek można liczyć na około 140 gadżetów, w tym koszulki i inne rodzaje odzieży, plakaty, kubki, breloki, plecaki, a nawet etui na smartfony. Od razu mamy też do czynienia z promocją. Do 5 maja ponad 40 produktów dostępnych jest w promocyjnych cenach (do -20%).

„CD PROJEKT RED Gear na Allegro na starcie oferuje blisko 140 unikalnych ofert, a jego asortyment będzie stale poszerzany o nowości związane z Cyberpunkiem i Wiedźminem. Wejście na największą w Polsce platformę e-commerce, to dla nas okazja, aby wzmocnić naszą obecność w sieci i dotrzeć do grona nowych klientów, którzy kupując na Allegro mogą korzystać z atrakcyjnej opcji dostawy, czyli Allegro Smart.” − mówi Aleksandra Jarośkiewicz, e-commerce Director w CD Projekt

Gadżety to również dobry biznes

Kilka dni temu pisaliśmy o danych, z których wynika, iż spółka CD Projekt zanotowała w zeszłym roku rekordowe zyski. Przyczyniła się do tego premiera Cyberpunk 2077, ale tutaj również jest potencjał na zyski, gadżety z motywami z gier cieszą się mocno rosnącym zainteresowaniem. Tylko na Allegro podkategoria gadżetów liczy już niemal 300 tysięcy ofert związanych z popkulturą.

„Cieszymy się, że CD PROJEKT RED rusza ze swoim oficjalnym sklepem internetowym na Allegro. Kategoria gadżetów związanych z popkulturą zanotowała ponad 90% wzrost sprzedaży rok do roku w pierwszym kwartale 2021 roku. To świetny wynik potwierdzający duży potencjał kategorii. Współpraca z CD PROJEKT RED sprawi, że klienci będą mieli dostęp do jeszcze szerszego asortymentu w bardzo dobrych cenach.” - Jacek Weichert, dyrektor segmentu Kultura i Rozrywka, Kolekcje i Sztuka w Allegro

Jeśli aktualnie w CD PROJEKT RED GEAR na Allegro nie znajdziecie nic ciekawego to warto będzie zajrzeć tam za jakiś czas. Sklep ma się bowiem systematycznie rozrastać.

Źródło: Allegro

