Ceny kart pamięci wystrzeliły. Dawno nie było tak drogo

Karty pamięci, które jeszcze niedawno kosztowały grosze, dziś potrafią być nawet dwa razy droższe. Winny jest nie tylko rynek elektroniki, ale też boom na sztuczną inteligencję. I wiele wskazuje na to, że to dopiero początek podwyżek.

W ostatnich miesiącach sporo mówi się o rosnących cenach pamięci RAM i dysków SSD. W mediach technologicznych to jeden z najgorętszych tematów. Nie każdy jednak zwraca uwagę, że podwyżki dotknęły także znacznie bardziej “codziennego” produktu – kart pamięci. A te, choć często kupowane przy okazji, również potrafią dziś zaskoczyć ceną.

Cichy wzrost cen, który zaczyna boleć

Jeszcze niedawno karty microSD były jednym z najtańszych sposobów na rozszerzenie pamięci w smartfonie, kamerze czy konsoli przenośnej. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Podwyżki nie są może tak medialne jak w przypadku dysków SSD, ale dla użytkowników są bardzo odczuwalne.



Karta GOODRAM microSD 64GB CL10 UHS-I podrożała niemal trzykrotnie (źródło: Ceneo)

Wystarczy spojrzeć na konkretne przykłady. Pod koniec 2025 roku karta GOODRAM microSD 64GB CL10 UHS-I kosztowała około 10–15 zł. Obecnie trzeba za nią zapłacić nawet 30–40 zł. To praktycznie trzykrotny wzrost.



Pojemniejsze karty pamięci podrożały niemal dwukrotnie (źródło: Ceneo)

Jeszcze wyraźniej widać to na popularnych modelach średniej klasy. Samsung EVO Plus microSDXC 128GB UHS-I U3 kosztowała pod koniec 2025 roku 40–50 zł, a dziś jej cena dochodzi do 80-100 zł. Z kolei bardziej zaawansowana karta SanDisk microSDXC Extreme 256GB jeszcze niedawno była dostępna za 100–120 zł, a obecnie trzeba zapłacić nawet 170–200 zł.

To już nie są symboliczne podwyżki, tylko realna zmiana rynku.

Sztuczna inteligencja zmienia zasady gry

Skąd te wzrosty? Odpowiedź prowadzi do jednego z najważniejszych trendów technologicznych ostatnich lat – boomu na sztuczną inteligencję.

Producenci pamięci flash, czyli tych samych układów NAND, które trafiają zarówno do SSD, jak i kart pamięci, coraz częściej przekierowują swoje moce produkcyjne tam, gdzie mogą zarobić najwięcej. A dziś największe pieniądze płyną z centrów danych, serwerów AI i infrastruktury obsługującej modele sztucznej inteligencji.

To oznacza jedno: mniej produkcji dla rynku konsumenckiego. Karty pamięci, pendrive’y czy tańsze dyski SSD schodzą na dalszy plan, bo ich marże są niższe niż w segmencie profesjonalnym.

Efekt jest prosty – mniejsza podaż przy stabilnym (a miejscami rosnącym) popycie prowadzi do wzrostu cen.



Kartę microSD o pojemności 2 TB można było kiedyś kupić za ok. 700–900 zł. Obecnie jej cena sięga już ok. 1300 zł

Dlaczego karty pamięci drożeją razem z SSD

Choć dla wielu użytkowników karty microSD to zupełnie inna kategoria produktu niż dyski SSD, w rzeczywistości korzystają one z bardzo podobnych technologii. Kluczowym elementem w obu przypadkach jest pamięć NAND flash.

Jeśli więc rosną ceny NAND – rosną ceny wszystkiego, co z niej korzysta. A że producenci ograniczają produkcję tańszych kości na rzecz bardziej zaawansowanych rozwiązań dla AI, to właśnie tańsze produkty konsumenckie odczuwają to najmocniej.

Dlatego wzrosty cen kart pamięci nie są przypadkiem ani chwilową anomalią. To część większego trendu obejmującego cały rynek pamięci.

Czy to już koniec podwyżek?

Są pewne sygnały, że ceny zaczęły wyhamowywać. Dynamika wzrostów nie jest już tak gwałtowna jak jeszcze kilka miesięcy temu. To jednak nie oznacza powrotu do dawnych poziomów.

Prognozy dla rynku pamięci pozostają raczej pesymistyczne. Zapotrzebowanie na rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją wciąż rośnie, a producenci nie mają dużej motywacji, by zwiększać produkcję tańszych układów dla konsumentów.

Lepiej kupić teraz niż później

Jeśli planujecie zakup karty pamięci, warto poważnie rozważyć zrobienie tego już teraz. Choć ceny chwilowo się stabilizują, wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach mogą znów rosnąć.

Szczególnie powinni się nad tym zastanowić użytkownicy, którzy regularnie korzystają z kart pamięci – fotografowie, operatorzy kamer, posiadacze dronów czy konsol przenośnych. Dla nich to nie jest jednorazowy wydatek, tylko element codziennej pracy lub rozrywki.