iOS 27 zburzy jeszcze jeden mur? Unia domaga się kolejnych zmian

Wygląda na to, że iOS 27 zakończy monopol technologii AirPlay na iPhone’ach.

Z doniesień Bloomberga wynika, że Apple otworzy system iOS 27 na alternatywne protokoły przesyłania multimediów. Mowa przede wszystkim o Google Cast (wcześniej znanym jako Chromecast), który na życzenie użytkownika mógłby stać się domyślnym standardem do bezprzewodowego streamowania dźwięku oraz obrazu na telewizory czy głośniki. Dzięki temu iPhone'y lepiej współpracowałyby ze telewizorami i przystawkami z Google TV.

Przejście na nowe zasady ma jednak nie wynikać ze zmiany filozofii Apple’a, lecz z konieczności dostosowania się do restrykcyjnych unijnych przepisów. Już wcześniej Komisja Europejska zmusiła producenta iPhone’ów do otwarcia swojego systemu na alternatywne sklepy z aplikacjami czy formy płatności.

Może to oznaczać, że nowa opcja zostanie ograniczona wyłącznie do obszaru Unii Europejskiej. Apple zdaje się bowiem nie mieć interesu burzeniu muru otaczającego jego ekosystem w krajach, których akt o rynkach cyfrowych DMA nie obejmuje.

Oczekuje się, że system iOS 27 zostanie zaprezentowany 8 czerwca podczas WWDC 2026, a jego finalna wersja trafi do użytkowników we wrześniu.