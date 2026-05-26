Paralives już dostępne. Gracze rzucili się na "konkurenta Simsów"

Paralives miało być niszowym projektem fanów symulatorów życia, a stało się jednym z największych hitów Steam. Gra sprzedała 250 tys. kopii w osiem godzin i zbiera bardzo pozytywne recenzje od graczy.

Fani symulatorów życia czekali na tę premierę od lat. Paralives, niezależna produkcja często określana mianem największego konkurenta serii The Sims, wreszcie trafiła do wczesnego dostępu na Steamie. I wygląda na to, że gracze naprawdę potrzebowali świeżego spojrzenia na gatunek.

Już w ciągu pierwszych ośmiu godzin od premiery sprzedaż przekroczyła 250 tys. kopii, a recenzje na Steamie są “bardzo pozytywne” – aż 88 proc. opinii jest przychylnych. To imponujący wynik jak na projekt tworzony przez niewielkie studio i finansowany głównie przez społeczność.

Gra tworzona razem z graczami

Za Paralives stoi niezależny zespół, który od początku rozwijał projekt przy wsparciu fanów na platformie Patreon. To właśnie społeczność miała ogromny wpływ na kierunek rozwoju gry – sponsorzy mogli zgłaszać własne pomysły dotyczące funkcji i zawartości pełnej wersji.

Taki model produkcji sprawił, że wokół tytułu przez lata narastała ogromna społeczność graczy rozczarowanych stagnacją gatunku symulatorów życia. Paralives od początku obiecywało większą swobodę, bardziej rozbudowane narzędzia budowania i mniej ograniczeń niż konkurencja.

Opóźnienie, które miało sens

Początkowo premiera we wczesnym dostępie planowana była na 8 grudnia 2025 r. Ostatecznie twórcy przesunęli debiut na 25 maja 2026 r. Powód? Testy przeprowadzone przez większą grupę graczy wykazały, że produkcja “nie spełnia standardów”, jakie studio chciało osiągnąć przed premierą.

Choć opóźnienia zwykle wywołują frustrację, w tym przypadku wielu fanów przyjęło decyzję ze zrozumieniem. Dziś widać, że dodatkowy czas został dobrze wykorzystany.

Symulator życia bez sztywnych ograniczeń

Paralives to klasyczny sandbox, w którym gracze kierują życiem swoich postaci – tutaj nazywanych Parami. Można budować kariery, zakładać rodziny, rozwijać relacje albo po prostu stworzyć idealny dom i spokojnie urządzić w nim wirtualne życie.

Największe wrażenie robi jednak swoboda budowania. Gra pozwala dowolnie zmieniać rozmiary i kolory mebli, tworzyć zakrzywione ściany, łączyć piętra czy projektować bardzo nietypowe konstrukcje. Ośmiopiętrowa willa? A może wierne odwzorowanie własnego mieszkania? Tutaj to naprawdę możliwe.

Twórcy mocno rozbudowali także kreator postaci. Można edytować wzrost, rysy twarzy, proporcje ciała czy styl ubioru bohaterów. Każda postać otrzymuje własne cechy charakteru, emocje, potrzeby i pragnienia.

Otwarte miasto i życie pełne możliwości

W Paralives gracze trafiają do otwartego miasta pełnego sklepów, restauracji, muzeów i parków. Pary mogą rozwijać kariery zawodowe, zakochiwać się, zawierać przyjaźnie albo popadać w konflikty. Nie zabrakło też systemu starzenia się postaci i wielopokoleniowej rozgrywki.

Twórcy obiecują, że to dopiero początek. W czasie wczesnego dostępu gra ma otrzymać między innymi pogodę i pory roku, zwierzęta domowe, samochody, rowery, łodzie, baseny, rozbudowane drzewa genealogiczne czy narzędzia do tworzenia własnych miast.

Duży nacisk położono także na modowanie. W grze dostępne są specjalne narzędzia do tworzenia własnej zawartości, a społeczność już teraz może dzielić się domami i postaciami poprzez Warsztat Steam.

Już można grać we wczesnym dostępie

Paralives jest dostępne na Steamie w cenie 148,99 zł. W ramach premiery we wczesnym dostępie gracze mogą jednak skorzystać z 10-procentowej zniżki. Co ważne, nie trzeba też mieć specjalnie wydajnego komputera – spokojnie wystarczy tutaj kilkuletni zestaw ze średniej półki.