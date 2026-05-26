Wielu czekało na taki ruch. MediaTek może pokazać nową generację laptopów

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
MediaTek zapowiada na Computex “zupełnie nowe doświadczenia z notebookami”. Firma nie zdradza szczegółów, ale od miesięcy mówi się o procesorach projektowanych we współpracy z NVIDIĄ. Wszystko wskazuje na to, że premiera jest coraz bliżej.

Rynek laptopów może stać u progu dużej zmiany. MediaTek opublikował zapowiedź swojej obecności na targach Computex 2026 i choć komunikat jest pełen ogólnych haseł o AI oraz przyszłości komputerów, jedna wzmianka szczególnie przyciągnęła uwagę branży. Firma zapowiada bowiem „zupełnie nowe doświadczenia z notebookami”.

To wystarczyło, by ponownie rozgrzać spekulacje o układach NVIDIA N1 i N1X, nad którymi – według przecieków – NVIDIA ma pracować właśnie wspólnie z MediaTekiem.

MediaTek nie mówi wprost, ale sugestia jest bardzo wyraźna

W oficjalnej zapowiedzi Computex 2026 MediaTek skupia się przede wszystkim na sztucznej inteligencji, wydajnym przetwarzaniu danych i rozwiązaniach “od edge do chmury”. Wśród wielu haseł pojawia się jednak fragment, który szczególnie przyciągnął uwagę fanów nowych technologii.

Firma zapowiada pokaz "nowej generacji superkomputerów” oraz “radykalnie nowych doświadczeń z notebookami”. To właśnie ten fragment natychmiast uruchomił spekulacje dotyczące współpracy z NVIDIA. Od dawna mówi się bowiem, że obie firmy pracują nad nowymi procesorami ARM dla laptopów – nieoficjalnie wiadomo, że takie modele szykuje Dell i Lenovo.

Czym mają być NVIDIA N1 i N1X?

Według dotychczasowych przecieków NVIDIA N1 oraz mocniejszy N1X mają być nowymi układami dla laptopów opartymi na architekturze ARM. To właśnie ten segment rynku zaczyna dziś najmocniej rosnąć – głównie za sprawą urządzeń stawiających na wysoką wydajność przy bardzo niskim zużyciu energii.

Nowe chipy mają wyróżniać się przede wszystkim mocnym naciskiem na sztuczną inteligencję. Mówi się o zaawansowanych jednostkach NPU, które pozwolą lokalnie obsługiwać funkcje generatywnego AI bez konieczności ciągłego korzystania z chmury. W praktyce mogłoby to oznaczać laptopy oferujące bardzo długi czas pracy na baterii, szybkie działanie aplikacji AI i wydajność pozwalającą rywalizować z najmocniejszymi konstrukcjami na rynku.

Nie brakuje też spekulacji, że NVIDIA może wykorzystać swoje doświadczenie z kartami graficznymi GeForce i technologiami AI, aby stworzyć układy mocno nastawione na gry, tworzenie treści i zaawansowane funkcje związane ze sztuczną inteligencją.

Computex może przynieść jedną z najgłośniejszych premier od lat

Tegoroczny Computex zapowiada się wyjątkowo interesująco dla rynku laptopów. Branża coraz mocniej stawia na AI PC, a producenci szukają nowych sposobów na wyróżnienie laptopów nie tylko wydajnością, ale też inteligentnymi funkcjami. 

Jeżeli MediaTek i NVIDIA rzeczywiście pokażą wspólne układy, może to być jedna z najważniejszych premier ostatnich lat w świecie notebooków. Zwłaszcza że rynek coraz wyraźniej otwiera się na architekturę ARM, która jeszcze niedawno była kojarzona głównie ze smartfonami. 

Na oficjalne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać, ale jedno jest pewne – MediaTek bardzo skutecznie podgrzał atmosferę przed Computex 2026.

