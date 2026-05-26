Samsung zmieni nazewnictwo smartfonów? Wszystko przez składanego iPhone’a

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Wszystko wskazuje na to, że Galaxy Z Fold 8 dostępny będzie w dwóch wariantach różniących się wielkością i proporcjami ekranów. To miało zmusić Samsunga do zmiany stosowanej przez siebie nomenklatury.

Według ustaleń serwisu SamMobile:

  • mniejszy model o poszerzonych proporcjach trafi na rynek jako Galaxy Z Fold 8;
  • większy model, bezpośredni następca Galaxy Z Folda 7, trafi na rynek jako Galaxy Z Fold 8 Ultra. 

Nowy, mniejszy wariant ma stanowić bezpośrednią konkurencję dla składanego iPhone’a, który - według licznych przecieków - będzie miał bardzo podobną formę. Potencjalnie to właśnie dlatego Samsung chce,  by teraz to ten model był pozycjonowany jako "domyślny". 

Spodziewane zastosowanie prestiżowego odznaczenia w droższym modelu już teraz wzbudza jednak kontrowersje, bo w linii Galaxy S dopisek "Ultra" oznacza dużo lepsze wyposażenie. Przykładowo najnowszy Galaxy S26 Ultra ma nowy ekran Privacy Display, wbudowany rysik S Pen czy bardziej zaawansowany teleobiektyw 5x. Tymczasem Galaxy Z Fold 8 Ultra, według dotychczasowych przecieków, nie otrzyma żadnej z tych rzeczy. 

Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Ultra - wizualizacje na podstawie przecieków

Tak czy inaczej, na razie mowa jedynie o plotkach i przeciekach. Oczekuje się, że seria Galaxy Z Fold 8 zostanie oficjalnie zaprezentowana dopiero w lipcu.

