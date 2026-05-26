Miliard dolarów, a gry wciąż nie ma. Star Citizen w nieskończonej produkcji

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Miliard dolarów finansowania i ponad 14 lat oczekiwania na premierę – Star Citizen to najbardziej ambitna i jednocześnie najbardziej niedokończona gra w historii. A mimo to gracze nadal w nią grają i dalej wpłacają kolejne miliony.

Star Citizen przekroczył właśnie 1 mld. dol. łącznego finansowania – informuje serwis Variety. To jeden z najbardziej niezwykłych wyników w historii gier wideo, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że projekt wciąż nie doczekał się pełnej premiery. 

Gra od lat znajduje się w fazie rozwoju i wczesnego dostępu, co oznacza, że formalnie nie została jeszcze ukończona.

Gra, która miała wyjść ponad dekadę temu

Historia Star Citizen zaczęła się w 2012 r. Twórcy zakładali wówczas, że gra trafi do graczy już w 2014, ale nadal zbierali pieniądze, a premierę stopniowo przekładano. Dziś, ponad 14 lat później, produkcja nadal jest rozwijana, a data pełnego wydania pozostaje nieokreślona. To, co miało być stosunkowo klasycznym kosmicznym MMO, przerodziło się w gigantyczny, stale rozbudowywany projekt, który zmienia się wraz z kolejnymi latami produkcji. 

Można grać, ale to nie jest dokończona gra

Wbrew pozorom Star Citizen nie jest zamkniętym projektem. Gracze mają dostęp do działającej wersji alfa, która jest regularnie aktualizowana. Można latać statkami, eksplorować przestrzeń kosmiczną i uczestniczyć w misjach. 

Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że to wciąż wersja testowa – pełna błędów, niedokończonych systemów i elementów, które dopiero powstają. W praktyce oznacza to doświadczenie bardziej “w budowie” niż gotową grę.

Społeczność, która finansuje i współtworzy

Jednym z kluczowych elementów sukcesu projektu jest społeczność. “Star Citizen” od początku opiera się na modelu crowdfundingowym, bez tradycyjnego wydawcy. 

Gracze nie tylko finansują produkcję, ale też aktywnie ją śledzą i testują. Regularne aktualizacje, transmisje i publiczne roadmapy sprawiły, że projekt stał się czymś pomiędzy grą a ciągłym procesem tworzenia, obserwowanym na żywo przez fanów. 

Gra, która nie ma końca?

“Star Citizen” pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych projektów w branży. Dla jednych to wizjonerska próba stworzenia bezprecedensowej symulacji kosmosu. Dla innych – gra, która nigdy nie zostanie naprawdę “ukończona”. 

Jedno jest pewne: miliard dolarów, 14 lat produkcji i wciąż brak premiery sprawiają, że to historia, która wciąż się nie domknęła – i nic nie wskazuje, by miało się to szybko zmienić.

Komentarze

    pimpeek
      FranzMauser
      Star Citizen to jest projekt emerytalny Chrisa Robertsa i nie chodzi w nim o dokończenie gry, a o wieczne gonienie króliczka popijając drinki na Bahamach, śmiejąc się z frajerów, którzy mu to umożliwili.
        marioking
        Tylko naiwniak sadzi ze ta gra zostanie skonczona... póki kasa płynie to coś tam robia ale założenia sa nierealne.... w pewnym punkcie stwierdza ze gra została skonczona i taka "wydadza" bo i tak wiekszość co miała kupic kupiła wiec byle tylko zamknac usta tym co na to czekali i nie mieli argumentu ze gry nie ma ;P płacenie za coś czego nie ma to plaga i proszenie sie o kłopoty. O niebo bardziej wole Elite Dangeourus które jest dostepna i oferuje podobny klimat...

