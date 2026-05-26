To już oficjalne. Smartfony Samsunga ze zmianą w Galerii

Użytkownicy smartfonów i tabletów Galaxy muszą przygotować się na nadchodzące zmiany w systemowej Galerii. Microsoft oraz Samsung oficjalnie zapowiedzieli wygaszenie funkcji synchronizacji zdjęć i filmów z usługą OneDrive.

Wieści te nie są wielkim zaskoczeniem, bo już we wrześniu ubiegłego roku w oprogramowaniu Samsunga odkryty został kod zwiastujący zerwanie więzi z chmurą Microsoftu. Dopiero teraz obaj giganci zdecydowali się jednak na oficjalne ogłoszenie zakończenia współpracy i podanie terminu.

Galeria na smartfonach Samsunga bez synchronizacji z chmurą OneDrive

"Począwszy od 30 września 2026 r. aplikacja Samsung Gallery nie będzie już synchronizowana bezpośrednio z usługą OneDrive" - poinformował Microsoft na swojej stronie. Podobny komunikat pojawił się na witrynie Samsunga.

Microsoft podkreśla jednak, że żadne dotychczas przesłane materiały nie zostaną skasowane; wszystkie fotografie i filmy, które trafiły do chmury przed zakończeniem wsparcia, pozostaną tam bezpieczne i nienaruszone. Użytkownicy będą mogli zyskać do nich dostęp z poziomu aplikacji OneDrive lub witryny onedrive.com.

Przed ostatecznym wyłączeniem integracji użytkownicy mogą pobrać kopie zapasowe multimediów bezpośrednio do pamięci urządzenia, korzystając z systemowej opcji "Pobierz oryginały" w Galerii.

Co dalej? Microsoft przypomina, że jeśli komuś zależy na synchronizacji multimediów z jego chmurą, automatyczne przesyłanie nowych zdjęć i filmów umożliwia także aplikacja OneDrive na Androida. Wystarczy:

Otworzyć aplikację OneDrive na smartfonie lub tablecie; Zalogować się na swoje osobiste konto Microsoft (warto pamiętać, że dane logowania mogą być inne niż do konta Samsung); Stuknąć w ikonę swojego profilu, która znajduje się w lewym górnym rogu ekranu; Przejść do sekcji Kopia zapasowa z aparatu i aktywować tę funkcję dla właściwego konta; Przyznać aplikacji wymagane uprawnienia systemowe do wglądu w pliki multimedialne, co pozwoli na bezproblemowe przesyłanie danych w tle.

Podobną funkcję ma także aplikacja Zdjęcia Google, która jest preinstalowana na wszystkich smartfonach Samsung Galaxy.

Funkcja synchronizacji Galerii z chmurą OneDrive została wprowadzona na pierwsze smartfony Galaxy w 2016 roku. Samsung i Microsoft nie ujawnili powodów zerwania współpracy.