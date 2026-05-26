  • benchmark.pl
  • Gry
  • World of Tanks: HEAT już dostępne. Nowe tempo wojny pancernej
Gry

World of Tanks: HEAT już dostępne. Nowe tempo wojny pancernej

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Nowa produkcja Wargaming trafia na komputery i konsole jednocześnie, stawiając na szybkie starcia drużyn agentów zamiast klasycznej „wolnej” taktyki. Gra startuje z sezonem premierowym, rozbudowaną strukturą odblokowań i szeroką dostępnością sprzętową.

Studio Wargaming wprowadza na rynek World of Tanks: HEAT jako osobny darmowy tytuł (free-to-play). Choć gra wywodzi się z uniwersum World of Tanks, została zbudowana od podstaw na autorskim silniku i wyraźnie zmienia tempo rozgrywki, odchodząc od bardziej metodycznego stylu znanego z pierwowzoru.

Tu starcia mają być krótsze, bardziej bezpośrednie i oparte na zestawie “Agentów” – postaci przypisanych do konkretnych ról na polu bitwy, które dowodzą specjalnie dobranymi pojazdami.

Start na wielu platformach jednocześnie

HEAT debiutuje równocześnie na PC (Wargaming Game Center i Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz w chmurze przez NVIDIA GeForce NOW. Od początku dostępna jest też pełna cross-progresja i rozgrywka międzyplatformowa, co w praktyce oznacza, że postęp nie jest przywiązany do jednego sprzętu. 

To podejście wpisuje się w coraz częstszy trend w grach sieciowych, ale jednocześnie stawia wyzwania związane z balansowaniem rozgrywki pomiędzy różnymi systemami sterowania i wydajnością sprzętu.

World of Tanks HEAT

Sezon premierowy zamiast klasycznej kampanii

Zamiast tradycyjnego trybu kampanii, gra startuje z tzw. Sezonem Premierowym. Obejmuje on pięć tygodniowych Przepustek Bitewnych, które stopniowo odblokowują zawartość – w tym pięć nowych czołgów i kolejnych Agentów.

World of Tanks HEAT

Na start gracze otrzymują trzech bohaterów: Choppera, Kenta i Hounda, reprezentujących różne style gry – od obrony, przez ofensywę, aż po walkę na dystans. Pozostała piątka ma być udostępniana stopniowo w kolejnych tygodniach. 

W HEAT każdy Agent pełni konkretną rolę: Obrońcy, Atakującego lub Strzelca wyborowego. Każdy z nich dysponuje dwoma pojazdami, co daje łącznie zestaw 15 czołgów dostępnych na start i w pierwszej fazie rozwoju gry. 

Twórcy podkreślają możliwość ich rozbudowy i personalizacji, co ma pozwolić dopasować styl gry do sytuacji na mapie. W praktyce oznacza to większy nacisk na konfigurację sprzętu niż na samą “tierową” progresję znaną z innych produkcji tego typu.

World of Tanks HEAT

Mapy, tryby i tempo rozgrywki 

Na premierę przygotowano 8 map zaprojektowanych pod różne style gry i warunki środowiskowe. Do tego dochodzą cztery tryby PvP: Hardpoint, Control, Kill Confirmed i Conquest. 

Zestaw sugeruje, że HEAT celuje bardziej w dynamiczne starcia o cele niż w długie bitwy pozycyjne. Mniej tu miejsca na bierne "czekanie na błąd przeciwnika”, więcej na kontrolę punktów i szybkie wymiany ognia.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Sprzęt nie musi być z najwyższej półki

Na PC gra ma działać również na starszych konfiguracjach – przykładowo z kartą pokroju GeForce GTX 1050 lub Radeon RX 560. Zalecane są jednak wyraźnie mocniejsze układy, jak GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 5600 XT, co sugeruje, że optymalizacja celuje w szeroką bazę graczy, ale z rezerwą dla płynności.

Minimalne wymagania

  • Procesor: Intel Core i5-4670K lub AMD Ryzen 3 2200G
  • Pamięć RAM: 8 GB
  • Karta graficzna:
    • NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB)
    • AMD Radeon RX 560 (2 GB)
    • Intel Arc A310 (4 GB)
  • Miejsce na dysku: 60 GB (zalecany dysk SSD)

Zalecane wymagania

  • Procesor: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 5 5600X
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Karta graficzna:
    • NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 GB)
    • AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB)
    • Intel Arc A750 (6 GB)
  • Miejsce na dysku: 60 GB (zalecany dysk SSD)

Na konsolach różnice sprowadzają się głównie do trybów wydajności. PS5 i Xbox Series X oferują 4K przy 60 FPS w trybie Performance lub 30 FPS w Quality. Series S ogranicza się do 1080p przy 60 FPS. Najmocniejsza wersja konsolowa, PS5 Pro, wprowadza dodatkowe tryby z wykorzystaniem skalowania PSSR, pozwalając na bardziej elastyczne podejście do jakości obrazu i płynności.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login