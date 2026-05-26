World of Tanks: HEAT już dostępne. Nowe tempo wojny pancernej

Nowa produkcja Wargaming trafia na komputery i konsole jednocześnie, stawiając na szybkie starcia drużyn agentów zamiast klasycznej „wolnej” taktyki. Gra startuje z sezonem premierowym, rozbudowaną strukturą odblokowań i szeroką dostępnością sprzętową.

Studio Wargaming wprowadza na rynek World of Tanks: HEAT jako osobny darmowy tytuł (free-to-play). Choć gra wywodzi się z uniwersum World of Tanks, została zbudowana od podstaw na autorskim silniku i wyraźnie zmienia tempo rozgrywki, odchodząc od bardziej metodycznego stylu znanego z pierwowzoru.

Tu starcia mają być krótsze, bardziej bezpośrednie i oparte na zestawie “Agentów” – postaci przypisanych do konkretnych ról na polu bitwy, które dowodzą specjalnie dobranymi pojazdami.

Start na wielu platformach jednocześnie

HEAT debiutuje równocześnie na PC (Wargaming Game Center i Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz w chmurze przez NVIDIA GeForce NOW. Od początku dostępna jest też pełna cross-progresja i rozgrywka międzyplatformowa, co w praktyce oznacza, że postęp nie jest przywiązany do jednego sprzętu.

To podejście wpisuje się w coraz częstszy trend w grach sieciowych, ale jednocześnie stawia wyzwania związane z balansowaniem rozgrywki pomiędzy różnymi systemami sterowania i wydajnością sprzętu.

Sezon premierowy zamiast klasycznej kampanii

Zamiast tradycyjnego trybu kampanii, gra startuje z tzw. Sezonem Premierowym. Obejmuje on pięć tygodniowych Przepustek Bitewnych, które stopniowo odblokowują zawartość – w tym pięć nowych czołgów i kolejnych Agentów.

Na start gracze otrzymują trzech bohaterów: Choppera, Kenta i Hounda, reprezentujących różne style gry – od obrony, przez ofensywę, aż po walkę na dystans. Pozostała piątka ma być udostępniana stopniowo w kolejnych tygodniach.

W HEAT każdy Agent pełni konkretną rolę: Obrońcy, Atakującego lub Strzelca wyborowego. Każdy z nich dysponuje dwoma pojazdami, co daje łącznie zestaw 15 czołgów dostępnych na start i w pierwszej fazie rozwoju gry.

Twórcy podkreślają możliwość ich rozbudowy i personalizacji, co ma pozwolić dopasować styl gry do sytuacji na mapie. W praktyce oznacza to większy nacisk na konfigurację sprzętu niż na samą “tierową” progresję znaną z innych produkcji tego typu.

Mapy, tryby i tempo rozgrywki

Na premierę przygotowano 8 map zaprojektowanych pod różne style gry i warunki środowiskowe. Do tego dochodzą cztery tryby PvP: Hardpoint, Control, Kill Confirmed i Conquest.

Zestaw sugeruje, że HEAT celuje bardziej w dynamiczne starcia o cele niż w długie bitwy pozycyjne. Mniej tu miejsca na bierne "czekanie na błąd przeciwnika”, więcej na kontrolę punktów i szybkie wymiany ognia.

Sprzęt nie musi być z najwyższej półki

Na PC gra ma działać również na starszych konfiguracjach – przykładowo z kartą pokroju GeForce GTX 1050 lub Radeon RX 560. Zalecane są jednak wyraźnie mocniejsze układy, jak GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 5600 XT, co sugeruje, że optymalizacja celuje w szeroką bazę graczy, ale z rezerwą dla płynności.

Minimalne wymagania

Procesor: Intel Core i5-4670K lub AMD Ryzen 3 2200G

Pamięć RAM: 8 GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB) AMD Radeon RX 560 (2 GB) Intel Arc A310 (4 GB)

Miejsce na dysku: 60 GB (zalecany dysk SSD)

Zalecane wymagania

Procesor: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 5 5600X

Pamięć RAM: 16 GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 GB) AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) Intel Arc A750 (6 GB)

Miejsce na dysku: 60 GB (zalecany dysk SSD)

Na konsolach różnice sprowadzają się głównie do trybów wydajności. PS5 i Xbox Series X oferują 4K przy 60 FPS w trybie Performance lub 30 FPS w Quality. Series S ogranicza się do 1080p przy 60 FPS. Najmocniejsza wersja konsolowa, PS5 Pro, wprowadza dodatkowe tryby z wykorzystaniem skalowania PSSR, pozwalając na bardziej elastyczne podejście do jakości obrazu i płynności.