Ceny dysków SSD szybują w górę, a wkrótce może być jeszcze drożej. Analitycy z firmy TrendForce prognozują, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się dalszych podwyżek cen pamięci NAND.

Dyski SSD to podstawa współczesnych komputerów, ale rozwój technologiczny generuje coraz większy popyt na sprzęt. Rosnąca popularność zaawansowanych aplikacji, takich jak sztuczna inteligencja i analiza danych, wymaga szybszych i pojemniejszych nośników pamięci.

Rosnący popyt odbija się na cenach komponentów i wzroście cen nośników danych. Także tych konsumenckich. Prognozy na najbliższe miesiące nie wyglądają zachęcająco.

Ceny dysków SSD rosną i będą rosły

Analitycy z firmy TrendForce wskazują, że rozwój sztucznej inteligencji pobudził popyt na pamięci masowe o dużej pojemności. Średnia cena sprzedaży pamięci NAND w ostatnim kwartale wzrosła o 15 proc.



Przychody i udziały największych producentów pamięci NAND w I i II kw. 2024 r.

Wszyscy duzi producenci pamięci NAND zwiększają moce produkcyjne, aby sprostać rosnącemu popytowi na nośniki danych. Z drugiej strony, słabsza niż oczekiwano sprzedaż komputerów PC i smartfonów w pierwszej połowie roku prawdopodobnie ograniczy wzrost dostaw pamięci, co odbije się na cenach sprzętu.

Według prognoz TrendForce, w trzecim kwartale średnie ceny sprzedaży wszystkich produktów NAND Flash wzrosną od 5 proc. do 10 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, podczas gdy dostawy zmniejszą się o co najmniej 5 proc. z powodu słabszego sezonu na nośniki danych.

Nie da się ukryć, że to rozwój sztucznej inteligencji obecnie napędza popyt na dyski SSD. Więksi gracze planują zwiększenie dostaw nośników dla przedsiębiorstw i to one będą odgrywać coraz większą rolę w ofertach producentów. W niektórych przypadkach mówimy o ogromnych inwestycjach - na przykład SK hynix zamierza w długoterminowej perspektywie zwiększyć udział dostaw takich nośników aż do 40%.

Jednocześnie obserwuje się spadek zainteresowania konsumenckimi nośnikami, co prawdopodobnie spowoduje wzrost cen nośników. Jeśli więc planujecie zakup nowego dysku SSD do komputera lub laptopa, warto rozważyć taką decyzję już teraz. Zainteresowanych odsyłamy do naszego zestawienia polecanych modeli SSD NVMe.

foto na wejście: Adobe Stock