Kioxia Exceria Plus G3 to najnowszy dysk pod PCI-Express 4.0, który ma łączyć dobre osiągi i niewygórowaną cenę. Sprawdzamy, czy ma szansę w starciu z popularnymi modelami konkurencji.

ocena redakcji:









4/5

Dyski SSD NVMe już na dobre zadomowiły się w naszych komputerach, a klienci coraz częściej decydują się na zakup nowszych modeli, korzystających z magistrali PCI-Express 4.0 – takie nośniki oferują lepsze osiągi względem starszych modeli pod PCI-Express 3.0, a przy tym są dostępne w przystępnych cenach (czego póki co nie można powiedzieć o jeszcze nowszych modelach pod PCI-Express 5.0).

Przetestowaliśmy już sporo dysków SSD NVMe pod PCI-Express 4.0 i na pewno da się tutaj wyłonić kilka ciekawych propozycji. Producenci nie zamierzają na tym poprzestawać i serwują kolejne, nowsze konstrukcje. Niedawno swoją propozycję zaprezentowała także firma Kioxia – chodzi o modele Exceria Plus G3, które mają oferować dobrą wydajność przy zachowaniu przystępnej ceny. Sprawdziliśmy, jak wypada nowy dysk i czy ma szansę w starciu z konkurencją.

Kioxia Exceria Plus G3 - rzut okiem na dysk

Model Kioxia Exceria Plus G3 występuje w dwóch wersjach pojemnościowych: 1 TB i 2 TB. Docelowo ma on być bardziej przystępną cenowo alternatywą niż wcześniej testowany przez nas model Kioxia Exceria Pro.

Model Kioxia Exceria Plus G3 Kioxia Exceria Pro Pojemność » 1 TB

» 2 TB » 1 TB

» 2 TB Interfejs PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.4 PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.4 Kontroler Phison PS5021-E21T

(4-kanałowy) Phison PS5018-E18

(8-kanałowy) Kości pamięci Kioxia BiCS5 3D NAND

(112-warstwowe) Kioxia BiCS5 3D NAND

(112-warstwowe) Pamięć podręczna DRAM » 1 TB: brak

» 2 TB: brak » 1 TB: 1 GB DDR4

» 2 TB: 2 GB DDR4 Transfery

(odczyt/zapis) » 1 TB: 5000/3900 MB/s

» 2 TB: 5000/3900 MB/s » 1 TB: 7300/6400 MB/s

» 2 TB: 7300/6400 MB/s Operacje I/O

(odczyt/zapis) » 1 TB: 770 000/950 000 IOPS

» 2 TB: 680 000/950 000 IOPS » 1 TB: 1 000 000/1 100 000 IOPS

» 2 TB: 800 000/1 300 000 IOPS Radiator brak brak Gwarancja

Współczynnik TBW » 1 TB: 5 lat / 600 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 1200 TB TBW » 1 TB: 5 lat / 400 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 800 TB TBW Cena » 1 TB: 300 zł

» 2 TB: 550 zł » 1 TB: 420 zł

» 2 TB: 670 zł

Kioxia Exceria Plus G3 - rzut okiem na dysk

W nasze ręce trafił dysk Kioxia Exceria Plus G3 w wesji o pojemności 2 TB. Na pokładzie znalazł się 4-kanałowy kontroler Phison PS5021-E21T bez dodatkowego buforu DRAM oraz kości pamięci Kioxia BiCS5 3D TLC NAND (112-warstwowe). Producent udziela na sprzęt 5-letniej gwarancji ograniczonej współczynnikiem TBW na poziomie 1200 TB (czyli standardowym jeśli chodzi o nośniki o tej pojemności z kościami TLC).



Porównanie temperatury bez radiatora (po lewej) i z radiatorem na płycie głównej (po prawej)

Na dysku nie zainstalowano dodatkowego chłodzenia, ale nośnik potrafi się mocno nagrzewać - przy mocniejszym obciążeniu odnotowaliśmy temperatury dochodzące do 77 stopni Celsjusza, co może powodować na throttling i obniżenie wydajności. Zdecydowanie zalecamy montaż nośnika pod dodatkowym radiatorem na płycie głównej.



Dysk Kioxia Exceria Plus G3 nie ma żadnego radiatora. Na układach znalazła się tylko naklejka z oznaczeniem modelu



Kioxia Exceria Plus G3 nawet w wersji o pojemności 2 TB to jednostronny nośnik (a nie jest to regułą w tej klasie dysków)

Nie oszukujmy się, Kioxia Exceria Plus G3 na papierze nie zalicza się do topowych konstrukcji pod PCI-Express 4.0. Producent deklaruje transfery sekwencyjne dochodzące do 5000 MB/s przy odczycie i 3900 MB/s przy zapisie, a więc poniżej wymagań określanych przez Playstation 5 (wymagają one co najmniej 5500 MB/s przy odczycie) Liczba operacji losowych ma sięgać 680 000 IOPS przy odczycie i 950 000 IOPS przy zapisie. Jak to wpłynie na użytkowanie sprzętu? Sprawdzimy to podczas testów.

Testy dysku Kioxia Exceria Plus G3

Testy przetestowaliśmy na nowej platformie, która obsługuje nowoczesne dyski SSD NVMe pod PCI-Express 5.0 (dysk zamontowaliśmy w złączu M.2 PCI-Express podłączonym bezpośrednio do procesora, które daje możliwość wykorzystania pełnego potencjału sprzętu).

Testy przeprowadziliśmy z nałożonym radiatorem z płyty głównej (taki dodatek jest już powszechny na nowszych płytach głównych, więc jego użycie jest jak najbardziej czymś normalnym). Wyniki porównaliśmy do konkurencyjnych modeli Lexar NM790 2TB (600 zł) i Kingston KC3000 2TB (650 zł).

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark to benchmark syntetyczny, który ma na celu sprawdzić maksymalne teoretyczne osiągi dysków. Testy przeprowadziliśmy w bardziej wymagającym trybie NVMe, który mierzy transfery odczytu/zapisu przy większej głębokości kolejki.

Lexar NM790 2TB, Kingston KC3000 2TB, Kioxia Exceria Plus G3 2TB

Parametry nośnika mają przełożenie na wyniki benchmarków, wiec Kioxia Exceria Plus G3 wypada najsłabiej z porównania - widać to nie tylko po transferach sekwencyjnych, ale też po transferach losowych (warto tutaj zwrócić uwagę na niezły wynik zapisu przy małej głębokości kolejki).

PCMark 10 Storage Benchmark

Test PCMark 10 sprawdza wydajność dysku pod kątem typowego użytkowania komputera. Wykorzystaliśmy tryb Full System Drive Benchmark, który wykorzystuje szeroki zestaw aplikacji i zadań.

Lexar NM790 2TB, Kingston KC3000 2TB, Kioxia Exceria Plus G3 2TB (kliknij żeby powiększyć)

Wszystkie dyski oferują zbliżoną wydajność, niemniej jednak najsłabiej wśród wszystkich trzech dysków wypada właśnie Kioxia Exceria Plus G3.

3DMark Storage Benchmark

3DMark Storage Benchmark to pakiet testów, który symuluje wykorzystanie dysku już typowo pod kątem gamingowego komputera – benchmark sprawdza szybkość ładowania gier, instalowania gry, zapisywania postępów w grze, strumieniowania rozgrywki czy po prostu kopiowania plików gry.

Lexar NM790 2TB, Kingston KC3000 2TB, Kioxia Exceria Plus G3 2TB (kliknij żeby powiększyć)

Różnice w wydajności nośników nie są zbyt duże, ale Kioxia Exceria Plus G3 w ogólnym rozrachunku wypada najgorzej z całej trójki. Duże znaczenie na ogólny wynik mają nienajlepsze rezultaty testów ładowania gier, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na całkiem dobre wyniki streamowania, zapisywania gry i kopiowania plików.

Kopiowanie plików

Na koniec przeprowadziliśmy test kopiowania plików w obrębie testowanego dysku - wykorzystaliśmy folder ze 103 731 plikami o łącznej wadze 205 GB (może on symulować np. katalog ze ściągniętymi grami).

Kopiowanie plików

[sekundy] mniej = lepiej

Kingston KC3000 2TB 348 Lexar NM790 2TB 360 Kioxia Exceria Plus G3 2TB 404

Nośnik Kioxia Exceria Plus G3 2TB wymagał najwięcej czasu na skopiowanie folderu - operacja została wykonana kilkadziesiąt sekund wolniej niż w przypadku konkurencyjnych modeli.

Kioxia Exceria Plus G3 2 TB po zapełnieniu bufora zapewnia transfery na poziomie około 1,65 GB/s.

Jak wypada dysk Kioxia Exceria Plus G3?

Dysk Kioxia Exceria Plus G3 miał stanowić ciekawą propozycję dla użytkowników, którzy poszukują dobrego i niedrogiego nośnika SSD PCIe 4.0. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Konkurencja jest zbyt mocna, więc przy obecnej wycenie trudno mu będzie wybić się na rynku.

Kioxia Exceria Plus G3 zalicza się do średniego segmentu dysków SSD pod PCIe 4.0. Nośnik bazuje na średniopółkowej konstrukcji, która pozwala uzyskać transfery sięgające 5000 MB/s przy odczycie i 3900 MB/s. Dysk sprawdzi się w komputerach i laptopach, ale nie spełnia wymagań konsoli PlayStation 5. Warto również mieć na uwadze, że zastosowane chipy generują sporo ciepła, więc dysk koniecznie trzeba zainstalować pod dodatkowym radiatorem (całe szczęście to już powszechne rozwiązanie na płytach głównych).

W rzeczywistych zastosowaniach nośnik wypada nieźle, ale musimy się liczyć z trochę słabszymi osiągami względem konkurencji - dotyczy to zarówno typowego użytkowania komputera, jak również zadań związanych z gamingiem. Realnie jednak nie powinniśmy odczuć dużych różnic.

Kioxia Exceria Plus G3 o pojemności 2 TB obecnie kosztuje około 550 złotych, czyli trochę mniej względem najpopularniejszych modeli pod PCIe 4.0. Biorąc pod uwagę możliwości nośnika, to nadal nieco zbyt wysoka wycena - większość klientów zapewne będzie wolała dołożyć trochę gotówki i kupić modele Lexar NM790 czy Kingston KC3000, które wypadają lepiej w testach syntetycznych i rzeczywistych. Konieczne byłoby obniżenie ceny nowego modelu do około 500 – 520 złotych, co na pewno pozwoliłoby poprawić opłacalność sprzętu.