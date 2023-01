Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI, firmy, która stoi za bardzo popularnym narzędziem ChatGPT, powiedział, że firma opracuje sposoby, by pomóc szkołom w wykrywaniu plagiatu AI, jednocześnie twierdząc, że dzięki chatbotowi nauka może być bardziej angażująca.

Teksty pisane przez AI można wykryć, jednak skuteczność będzie ograniczona

ChatGPT to nowe narzędzie firmy OpenAI, które oferuje odpowiedzi na różne pytania, a także możliwość pisania tekstów, np. esejów lub wypracowań. Ta ostatnia możliwość wzbudza ogromne obawy w placówkach edukacyjnych, co poskutkowało ostatnio zablokowaniem dostępu do chatbota w nowojorskich szkołach. Na problem ten odpowiedział w wywiadzie z Connie Loizos dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman. Jak twierdzi, firma obecnie poszukuje sposobów na to, by można było wykryć plagiat AI.

Zamierzamy spróbować zrobić kilka rzeczy w krótkim okresie. Być może istnieją sposoby, w jakie możemy pomóc nauczycielom w nieco większym zwiększeniu prawdopodobieństwa wykrycia danych wyjściowych systemu podobnego do GPT. Ale szczerze mówiąc, zdeterminowana osoba obejdzie je.

CEO OpenAI dodał, że firma będzie eksperymentować z technologiami znaków wodnych i innymi technikami oznaczania treści generowanych przez ChatGPT, acz ostrzega szkoły, aby unikały polegania na tych narzędziach.

Zasadniczo myślę, że niemożliwe jest, aby było idealnie. Ludzie zorientują się, ile tekstu muszą zmienić. Będą inne rzeczy, które zmodyfikują końcową treść.

Sam Altman wierzy, że ChatGPT może bardziej angażować w naukę

Sam Altman powiedział również, że ludzie od dawna integrują nowe technologie w swoim życiu - a także w szkolnych klasach - i że będą one generować bardziej pozytywny wpływ na użytkowników w przyszłości.

Tekst generatywny to coś, do czego wszyscy musimy się dostosować. Wyobrażam sobie, że dostosowaliśmy się do kalkulatorów i zmieniliśmy to, co testowaliśmy na lekcjach matematyki. Bez wątpienia jest to bardziej ekstremalna wersja, ale korzyści z niej płynące są również bardziej ekstremalne.

Dyrektor generalny OpenAI ponadto doskonale zdaje sobie sprawę, że wpływ ChatGPT na nauczanie bardzo denerwuje wielu nauczycieli, jednak jednocześnie wierzy też, że korzystanie z chatbota może być bardziej angażującym sposobem nauki.

Użyłem go, aby samemu się czegoś nauczyć i uznałem, że jest on o wiele bardziej przekonujący niż inne sposoby, z których korzystałem w przeszłości. Wolałbym, żeby ChatGPT nauczył mnie czegoś, niż czytać podręcznik.

Biorąc pod uwagę popularność ChatGPT, Sam Altman wierzy, że świat musi dostosować się do generatywnej sztucznej inteligencji - technologia ta będzie się z czasem poprawiać, aby zapobiec niezamierzonym konsekwencjom.

To ewoluujący świat. Wszyscy się dostosujemy i myślę, że lepiej na tym wyjdziemy. I nie będziemy chcieli wracać.

Cały wywiad można obejrzeć na YouTube:

Źródło: youtube.com