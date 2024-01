W dzisiejszych czasach firmy i osoby prywatne generują i gromadzą więcej danych, niż kiedykolwiek wcześniej. W związku z tym rosnące koszty i stosunkowo niska trwałość istniejących metod przechowywania budzą poważne obawy. Pojawiła się propozycja rozwiązania tych problemów.

Pewien startup kryjący się pod nazwą Cerabyte, chce wprowadzić rewolucję w dziedzinie przechowywania danych. Otóż stworzyli już kompleksowy system demonstracyjny, wykorzystujący wyłącznie komercyjne, gotowe komponenty. W jaki sposób to działa?

Otóż mamy tutaj stanowisko, składające się ze stojaka do operacji wejścia/wyjścia danych i kilku stojaków bibliotecznych. Nośnik pamięci przechowywany w formie kasety, ma postać cienkiej i pojedynczej tafli z nanowarstwą ceramiczną. Kaseta ta jest przenoszona ze stojaka bibliotecznego na stojak do zapisu/odczytu. Wkładka jest otwierana, talerz jest wyjmowany i ustawiany na stole montażowym. Dane są na nim zapisywane za pomocą femtosekundowego impulsu laserowego w postaci wzorów przypominających kody QR.

Impuls laserowy tworzy dziury lub pozostawia przestrzenie w warstwie ceramicznej, reprezentujące zera i jedynki. W miarę przesuwania się czujnika do przodu, zapisywany jest wiersz wzorów, który następnie jest odczytywany i weryfikowany przez kamerę mikroskopową (podczas ruchu do tyłu). Po całkowitym zapisaniu nośnika danych jest on ponownie umieszczany na kasecie i przesyłany do biblioteki. Proces wyszukiwania danych jest podobny, z tą różnicą, że do odczytania zawartości wystarczy użycie kamery mikroskopowej.

Cerabyte twierdzi, że dane przechowywane w ten sposób pozostają bezpieczne i dostępne w szerokim zakresie temperatur od -273°C (-460°F) do 300°C (570°F), nawet w środowisku kwasowym oraz korozyjnym, a także pozostają odporne na promieniowanie i pole elektromagnetyczne. Teoretycznie taki nośnik powinien bez większego problemu przechowywać do 10 000 TB danych przez około 5000 lat.

Ten początkowy system może nie konkurować z najnowocześniejszymi obecnie systemami przechowywania danych, ale Cerabyte wierzy, że ma potencjał, aby stać się przyszłym standardem zrównoważonego, długoterminowego przechowywania danych. Jej opłacalna i łatwo skalowalna technologia, która nie wymaga energii do przechowywania danych i eliminuje potrzebę migracji danych, jest wysoce obiecującym rozwiązaniem na przyszłość.

A co Wy o tym sądzicie? Czy ceramika, która za czasów antycznych służyła do zapisywania informacji powróci do łask w nowoczesnym wydaniu? Zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy!

Źródło: Cerabyte, TechRadar Pro