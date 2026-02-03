Składany Huawei Mate X7 już w Polsce. Smartwatch w prezencie
Huawei wprowadza na polski rynek najnowszą generację swojego składanego smartfonu.
Huawei Mate X7 został wyceniony na 8999 zł. Cena ta dotyczy jedynej dostępnej w Polsce konfiguracji, czyli 16/512 GB.
Składak Huaweia jest droższy niż konkurencyjne modele Samsunga czy Honora, ale w ramach promocji startowej (do 8 marca) producent dokłada w prezencie zegarek Huawei Watch Fit 4 Pro o wartości 699 zł.
Huawei Mate X7 kontra reszta świata
Huawei Mate X7 będzie rywalizował o portfele polskich klientów przede wszystkim z Samsungiem Galaxy Z Fold 7 oraz Honorem Magic V5.
|Huawei Mate X7
|Honor Magic V5
|Galaxy Z Fold 7
|Ekran zewnętrzny
|LTPO OLED 6,49 cala,
2444 x 1080 (412 ppi),
1-120 Hz
|LTPO OLED 6,43 cala,
2376 x 1060 (404 ppi),
1-120 Hz
|AMOLED 6,5 cala,
2520 x 1080 (422 ppi),
1-120 Hz LTPO
|Ekran wewnętrzny
|LTPO OLED 8,0 cala,
2416 x 2210 (412 ppi),
1-120 Hz
|LTPO AMOLED 7,95 cala,
2352 x 2172 (403 ppi),
1-120 Hz
|AMOLED 8 cali,
2184 x 1968 (367 ppi),
1-120 Hz LTPO
|Głośniki
|stereo
|stereo
|Dolby Atmos
|Czip
|Kirin 9030 Pro
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite
dla Galaxy
|Pamięć RAM
|16 GB,
LPDDR5X
|16 GB,
LPDDR5X
|12 lub 16 GB,
LPDDR5X
|Pamięć na dane
|512 GB,
UFS 4.0
|512 GB,
UFS 4.0
|256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.0
|Aparat główny
|50 Mpix (1/1,28 cala),
f/1,5–4,0,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,6,
optyczna stabilizacja
|200 Mpix (1/1,3 cala),
f/1,7,
optyczna stabilizacja
|Aparat UW
|40 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2
|50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,0
|12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2
|Aparat tele
|50 Mpix,
peryskopowy 3,5x,
f/2,2,
optyczna stabilizacja
|64 Mpix,
peryskopowy 3x,
f/2,5,
optyczna stabilizacja
|10 Mpix,
teleobiektyw 3x,
f/2,4,
optyczna stabilizacja
|Aparaty przednie
|8 + 8 Mpix,
f/2,2 + f/2,4
|20 + 20 Mpix,
f/2,2 + f/2,2
|10 + 10 Mpix,
f/2,2 + f/2,2
|Łączność
|4G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC
|5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC
|5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC, eSIM
|Czytnik linii papilarnych
|w przycisku zasilania
|w przycisku zasilania
|w przycisku zasilania
|Bateria
|5300 mAh,
66 W,
50 W bezprzewodowe,
7,5 W zwrotne
|5820 mAh,
66 W,
50 W bezprzewodowe,
5 W zwrotne
|4400 mAh,
25 W,
15 W bezprzewodowe,
4,5 W zwrotne
|Wymiary po złożeniu
|156,8 × 73,8 × 9,5 mm
|156,8 × 74,3 × 8,8 mm
|158,4 × 72,8 × 8,9 mm
|Wymiary po rozłożeniu
|156,8 × 144,2 × 4,5 mm
|156,8 × 145,9 × 4,1 mm
|158,4 × 143,2 × 4,2 mm
|Waga
|236 g
|217 g
|215 g
|System operacyjny
|EMUI 15
|Android 15,
MagicOS 10
|Android 16,
One UI 8
|Odporność
|IP59
|IP59
|IP48
Smartfon Huaweia broni się najbardziej zaawansowaną konfiguracją aparatów, obejmującą zmienną przysłonę w aparacie głównym, peryskopowy teleobiektyw 3,5x oraz trzy światłoczułe matryce RYYB.
Nie zabrakło jednak kompromisów, bo Mate X7 - podobnie jak inne telefony tej marki - nie ma wstępnie zainstalowanych aplikacji Google’a i nie obsługuje sieci 5G.
