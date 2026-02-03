Składany Huawei Mate X7 już w Polsce. Smartwatch w prezencie

Huawei wprowadza na polski rynek najnowszą generację swojego składanego smartfonu.

Huawei Mate X7 został wyceniony na 8999 zł. Cena ta dotyczy jedynej dostępnej w Polsce konfiguracji, czyli 16/512 GB.

Składak Huaweia jest droższy niż konkurencyjne modele Samsunga czy Honora, ale w ramach promocji startowej (do 8 marca) producent dokłada w prezencie zegarek Huawei Watch Fit 4 Pro o wartości 699 zł.

Huawei Mate X7 kontra reszta świata

Huawei Mate X7 będzie rywalizował o portfele polskich klientów przede wszystkim z Samsungiem Galaxy Z Fold 7 oraz Honorem Magic V5.

Huawei Mate X7 Honor Magic V5 Galaxy Z Fold 7 Ekran zewnętrzny LTPO OLED 6,49 cala,

2444 x 1080 (412 ppi),

1-120 Hz LTPO OLED 6,43 cala,

2376 x 1060 (404 ppi),

1-120 Hz AMOLED 6,5 cala,

2520 x 1080 (422 ppi),

1-120 Hz LTPO Ekran wewnętrzny LTPO OLED 8,0 cala,

2416 x 2210 (412 ppi),

1-120 Hz LTPO AMOLED 7,95 cala,

2352 x 2172 (403 ppi),

1-120 Hz AMOLED 8 cali,

2184 x 1968 (367 ppi),

1-120 Hz LTPO Głośniki stereo stereo Dolby Atmos Czip Kirin 9030 Pro Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite

dla Galaxy Pamięć RAM 16 GB,

LPDDR5X 16 GB,

LPDDR5X 12 lub 16 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 512 GB,

UFS 4.0 512 GB,

UFS 4.0 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.0 Aparat główny 50 Mpix (1/1,28 cala),

f/1,5–4,0,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,6,

optyczna stabilizacja 200 Mpix (1/1,3 cala),

f/1,7,

optyczna stabilizacja Aparat UW 40 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 50 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,0 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 Aparat tele 50 Mpix,

peryskopowy 3,5x,

f/2,2,

optyczna stabilizacja 64 Mpix,

peryskopowy 3x,

f/2,5,

optyczna stabilizacja 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja Aparaty przednie 8 + 8 Mpix,

f/2,2 + f/2,4 20 + 20 Mpix,

f/2,2 + f/2,2 10 + 10 Mpix,

f/2,2 + f/2,2 Łączność 4G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM Czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania w przycisku zasilania w przycisku zasilania Bateria 5300 mAh,

66 W,

50 W bezprzewodowe,

7,5 W zwrotne 5820 mAh,

66 W,

50 W bezprzewodowe,

5 W zwrotne 4400 mAh,

25 W,

15 W bezprzewodowe,

4,5 W zwrotne Wymiary po złożeniu 156,8 × 73,8 × 9,5 mm 156,8 × 74,3 × 8,8 mm 158,4 × 72,8 × 8,9 mm Wymiary po rozłożeniu 156,8 × 144,2 × 4,5 mm 156,8 × 145,9 × 4,1 mm 158,4 × 143,2 × 4,2 mm Waga 236 g 217 g 215 g System operacyjny EMUI 15 Android 15,

MagicOS 10 Android 16,

One UI 8 Odporność IP59 IP59 IP48

Smartfon Huaweia broni się najbardziej zaawansowaną konfiguracją aparatów, obejmującą zmienną przysłonę w aparacie głównym, peryskopowy teleobiektyw 3,5x oraz trzy światłoczułe matryce RYYB.

Nie zabrakło jednak kompromisów, bo Mate X7 - podobnie jak inne telefony tej marki - nie ma wstępnie zainstalowanych aplikacji Google’a i nie obsługuje sieci 5G.