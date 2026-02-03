Smartfony

Składany Huawei Mate X7 już w Polsce. Smartwatch w prezencie

Huawei wprowadza na polski rynek najnowszą generację swojego składanego smartfonu.

Huawei Mate X7 został wyceniony na 8999 zł. Cena ta dotyczy jedynej dostępnej w Polsce konfiguracji, czyli 16/512 GB. 

Składak Huaweia jest droższy niż konkurencyjne modele Samsunga czy Honora, ale w ramach promocji startowej (do 8 marca) producent dokłada w prezencie zegarek Huawei Watch Fit 4 Pro o wartości 699 zł. 

Huawei Mate X7 kontra reszta świata

Huawei Mate X7 będzie rywalizował o portfele polskich klientów przede wszystkim z Samsungiem Galaxy Z Fold 7 oraz Honorem Magic V5

 Huawei Mate X7Honor Magic V5Galaxy Z Fold 7
Ekran zewnętrznyLTPO OLED 6,49 cala,
2444 x 1080 (412 ppi),
1-120 Hz		LTPO OLED 6,43 cala,
2376 x 1060 (404 ppi),
1-120 Hz		AMOLED 6,5 cala,
2520 x 1080 (422 ppi),
1-120 Hz LTPO
Ekran wewnętrznyLTPO OLED 8,0 cala,
2416 x 2210 (412 ppi),
1-120 Hz		LTPO AMOLED 7,95 cala,
2352 x 2172 (403 ppi),
1-120 Hz		AMOLED 8 cali,
2184 x 1968 (367 ppi),
1-120 Hz LTPO
GłośnikistereostereoDolby Atmos
CzipKirin 9030 ProSnapdragon 8 EliteSnapdragon 8 Elite
dla Galaxy
Pamięć RAM16 GB,
LPDDR5X		16 GB,
LPDDR5X		12 lub 16 GB,
LPDDR5X
Pamięć na dane512 GB,
UFS 4.0		512 GB,
UFS 4.0		256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.0
Aparat główny50 Mpix (1/1,28 cala),
f/1,5–4,0,
optyczna stabilizacja		50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,6,
optyczna stabilizacja		200 Mpix (1/1,3 cala),
f/1,7,
optyczna stabilizacja
Aparat UW40 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2		50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,0		12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2
Aparat tele50 Mpix,
peryskopowy 3,5x,
f/2,2,
optyczna stabilizacja		64 Mpix,
peryskopowy 3x,
f/2,5,
optyczna stabilizacja		10 Mpix,
teleobiektyw 3x,
f/2,4,
optyczna stabilizacja
Aparaty przednie8 + 8 Mpix,
f/2,2 + f/2,4		20 + 20 Mpix,
f/2,2 + f/2,2		10 + 10 Mpix,
f/2,2 + f/2,2
Łączność4G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC		5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC		5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC, eSIM
Czytnik linii papilarnychw przycisku zasilaniaw przycisku zasilaniaw przycisku zasilania
Bateria5300 mAh,
66 W,
50 W bezprzewodowe,
7,5 W zwrotne		5820 mAh,
66 W,
50 W bezprzewodowe,
5 W zwrotne		4400 mAh,
25 W,
15 W bezprzewodowe,
4,5 W zwrotne
Wymiary po złożeniu156,8 × 73,8 × 9,5 mm156,8 × 74,3 × 8,8 mm158,4 × 72,8 × 8,9 mm
Wymiary po rozłożeniu156,8 × 144,2 × 4,5 mm156,8 × 145,9 × 4,1 mm158,4 × 143,2 × 4,2 mm
Waga236 g217 g215 g
System operacyjnyEMUI 15Android 15,
MagicOS 10		Android 16,
One UI 8
OdpornośćIP59IP59IP48

Smartfon Huaweia broni się najbardziej zaawansowaną konfiguracją aparatów, obejmującą zmienną przysłonę w aparacie głównym, peryskopowy teleobiektyw 3,5x oraz trzy światłoczułe matryce RYYB. 

Nie zabrakło jednak kompromisów, bo Mate X7 - podobnie jak inne telefony tej marki - nie ma wstępnie zainstalowanych aplikacji Google’a i nie obsługuje sieci 5G. 

