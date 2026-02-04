Ekstremalne podkręcanie Intel Xeon 698X. Pobór mocy przekroczył 2100 W

Ekstremalne podkręcanie pozwala bić rekordy wydajności, ale odbywa się kosztem ogromnego poboru mocy. Procesor Intel Xeon 698X ustanowił kilka rekordów wydajności, jednak jednocześnie jego zapotrzebowanie na energię było olbrzymie — miernik wskazał ponad 2100 W.

Premiera nowych procesorów Intel Xeon 600 to dobra okazja do bicia rekordów wydajności. Grupa overclockerów, korzystając z topowego modelu Intel Xeon 698X, ustanowiła kilka nowych rekordów.

Ekstremalne podkręcanie procesora Intel Xeon 698X

Xeon 698X to topowy model nowej generacji, który został wyposażony w 86 rdzeni i 172 wątki oparte na architekturze Redwood Cove. Standardowo pracują on z taktowaniem 2,0 GHz, natomiast w trybie Turbo Boost mogą osiągać do 4,8 GHz. Układ charakteryzuje się współczynnikiem TDP na poziomie 350 W, a maksymalny limit mocy wynosi 420 W.

Nowy procesor można jednak podkręcić. Przy wykorzystaniu zmodyfikowanej płyty głównej ASUS Pro WS W890E-SAGE SE i niekonwencjonalnego chłodzenia ciekłym azotem, grupie overclockerów udało się ustanowić kilka rekordów wydajności.

Overclockerom udało się ustanowić aż 10 nowych rekordów wydajności w benchmarkach, w których dotychczas często dominowały konkurencyjne jednostki AMD Ryzen Threadripper 9000WX.

Geekbench 4 Multi Core – 264 941 punktów (OGS)

Geekbench 5 Multi Core – 110 883 punktów (OGS)

Y-cruncher Pi 1B – 2 s 243 ms (Seby)

Y-cruncher Pi 2.5B – 6 s 768 ms (Seby)

Y-cruncher Pi 5B – 15 s 062 ms (Seby)

Y-cruncher Pi 10B – 35 s 548 ms (Seby)

Y-cruncher Pi 25B – 92 s 619 ms (Seby)

Y-cruncher Pi 25M – 0,067 ms (Seby)

Time Spy Extreme CPU – 63 894 punktów (bl4ckdot)

3DMark CPU Profile MAX – 55 746 punktów (Elmor)

Sprzęt pobiera ogromne ilości energii

Overclocker Elmor opublikował nagranie, na którym zaprezentował próby bicia rekordu w benchmarku Cinebench R23. Co prawda w tym przypadku nie udało się pobić najlepszego wyniku, jednak uwagę zwraca ekstremalny pobór mocy — procesor Intel Xeon 698X podkręcony do 6 GHz pobierał ponad 2100 W (!).

Oczywiście mówimy tu o ekstremalnym overclockingu, w którym procesor chłodzony jest ciekłym azotem. Przy domowym podkręcaniu pobór mocy też wzrośnie, jednak nie aż tak bardzo.