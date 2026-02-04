Procesory

Ekstremalne podkręcanie Intel Xeon 698X. Pobór mocy przekroczył 2100 W

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Ekstremalne podkręcanie pozwala bić rekordy wydajności, ale odbywa się kosztem ogromnego poboru mocy. Procesor Intel Xeon 698X ustanowił kilka rekordów wydajności, jednak jednocześnie jego zapotrzebowanie na energię było olbrzymie — miernik wskazał ponad 2100 W.

Premiera nowych procesorów Intel Xeon 600 to dobra okazja do bicia rekordów wydajności. Grupa overclockerów, korzystając z topowego modelu Intel Xeon 698X, ustanowiła kilka nowych rekordów. 

Ekstremalne podkręcanie procesora Intel Xeon 698X 

 Xeon 698X to topowy model nowej generacji, który został wyposażony w 86 rdzeni i 172 wątki oparte na architekturze Redwood Cove. Standardowo pracują on z taktowaniem 2,0 GHz, natomiast w trybie Turbo Boost mogą osiągać do 4,8 GHz. Układ charakteryzuje się współczynnikiem TDP na poziomie 350 W, a maksymalny limit mocy wynosi 420 W. 

Nowy procesor można jednak podkręcić. Przy wykorzystaniu zmodyfikowanej płyty głównej ASUS Pro WS W890E-SAGE SE i niekonwencjonalnego chłodzenia ciekłym azotem, grupie overclockerów udało się ustanowić kilka rekordów wydajności. 

Intel Xeon 698X - ekstremalne podkręcanie procesora

Overclockerom udało się ustanowić aż 10 nowych rekordów wydajności w benchmarkach, w których dotychczas często dominowały konkurencyjne jednostki AMD Ryzen Threadripper 9000WX.

  • Geekbench 4 Multi Core – 264 941 punktów (OGS)
  • Geekbench 5 Multi Core – 110 883 punktów (OGS)
  • Y-cruncher Pi 1B – 2 s 243 ms (Seby)
  • Y-cruncher Pi 2.5B – 6 s 768 ms (Seby)
  • Y-cruncher Pi 5B – 15 s 062 ms (Seby)
  • Y-cruncher Pi 10B – 35 s 548 ms (Seby)
  • Y-cruncher Pi 25B – 92 s 619 ms (Seby)
  • Y-cruncher Pi 25M – 0,067 ms (Seby)
  • Time Spy Extreme CPU – 63 894 punktów (bl4ckdot)
  • 3DMark CPU Profile MAX – 55 746 punktów (Elmor)

Sprzęt pobiera ogromne ilości energii 

 Overclocker Elmor opublikował nagranie, na którym zaprezentował próby bicia rekordu w benchmarku Cinebench R23. Co prawda w tym przypadku nie udało się pobić najlepszego wyniku, jednak uwagę zwraca ekstremalny pobór mocy — procesor Intel Xeon 698X podkręcony do 6 GHz pobierał ponad 2100 W (!).

Oczywiście mówimy tu o ekstremalnym overclockingu, w którym procesor chłodzony jest ciekłym azotem. Przy domowym podkręcaniu pobór mocy też wzrośnie, jednak nie aż tak bardzo.

