Nintendo Switch 2 podbija świat gier. Rekordowa sprzedaż konsoli

Nintendo ma powody do zadowolenia. Debiut Nintendo Switch 2 okazał się jednym z najmocniejszych startów w historii firmy. Najnowsze statystyki sprzedaży jasno pokazują, że gracze masowo sięgają nie tylko po samą konsolę, ale również po dedykowane jej gry.

Nintendo Switch 2 zadebiutowało w połowie 2025 r. i od razu przyciągnęło uwagę graczy na całym świecie - to niewątpliwie jedna z najlepszych przenośnych konsoli na rynku. Nowa konstrukcja wprowadziła kilka istotnych udoskonaleń w stosunku do swojego poprzednika – wyższą rozdzielczość obrazu, bardziej ergonomiczne kontrolery, ale też lepszą wydajność i większą pojemność pamięci. Switch 2 wyróżnia się także możliwością płynniejszego przechodzenia między trybem przenośnym a stacjonarnym.

Wielki Sukces Nintendo Switch 2

Nintendo właśnie opublikowało nowe statystyki sprzedaży swoich konsol (obejmujące okres do końca 2025 r.). Producent ma powody do zadowolenia, bo już po kilku miesiącach od premiery sprzedaż Nintendo Switch 2 przekroczyła 17 mln egzemplarzy. To wynik, który czyni nowy sprzęt najszybciej sprzedającą się konsolą Nintendo w historii.

Co istotne, sukces nowej generacji nie odbywa się kosztem starszego modelu. Łączna sprzedaż całej rodziny Nintendo Switch sięgnęła ponad 155 mln sztuk, co pozwoliło jej wyprzedzić kultowe Nintendo DS i awansować na drugie miejsce w rankingu najlepiej sprzedających się konsol wszech czasów. Przed Japończykami pozostaje już tylko legendarne PlayStation 2.

Jakie gry na Switch 2?

Wyraźnie widać też, że użytkownicy nie kupują Switcha 2 “na pusto”. Sprzedaż gier startowych i pierwszych dużych premier prezentuje się imponująco. Największym hitem okazało się Mario Kart World, które znalazło już ponad 14 mln nabywców. Bardzo solidne wyniki notują również Donkey Kong Bananza oraz Pokémon Legends: Z-A w wersji na Switch 2.

Najlepiej sprzedające sięgry na Nintendo Switch 2:

Świat Mario Kart – 14,03 mln szt.

Donkey Kong Bananza – 4,25 mln szt.

Pokémon Legends: ZA – Edycja Nintendo Switch 2 – 3,89 mln szt.

Jeźdźcy Kirby Air – 1,76 mln szt.

Nintendo ma ambitne plany

Taki start jasno pokazuje, że Nintendo skutecznie buduje cały ekosystem wokół nowej konsoli. Switch 2 przyciąga nowością i świeżymi tytułami, a jednocześnie starszy Switch wciąż generuje ogromną sprzedaż sprawdzonych hitów, takich jak Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons czy The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Patrząc na tempo sprzedaży sprzętu i gier, można przypuszczać, że to dopiero początek. Jeśli zapowiadane tytuły na 2026 r. utrzymają podobny poziom zainteresowania, Nintendo Switch 2 ma szansę nie tylko pobijać kolejne rekordy, ale też jeszcze mocniej umocnić pozycję Nintendo jako jednego z liderów rynku konsolowego.